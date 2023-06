Mercato: Guardiola explique pourquoi Mbappé ne signera pas à Manchester City

Au coeur de nombreuses rumeurs après avoir signifié son intention de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne rejoindra pas Manchester City lors du mercato estival ou en 2024 selon Pep Guardiola. Et pour cause, l'attaquant de 24 ans aurait d'autres priorités.

Kylian Mbappé a répété son envie de jouer au PSG la saison prochaine mais n'a rien garanti pour la suite de sa carrière. Libre en 2024, le buteur de 24 ans pourra signer dans le club de son choix dès janvier prochain et suscite déjà les convoitises des plus grands clubs européens... sauf un: Manchester City. Interrogé ce lundi en marge du tournoi de golf Legends Trophy organisé par sa fondation, Pep Guardiola a expliqué que le buteur francilien ne le rejoindrait pas dans le Nord de l'Angleterre, du fait de son attrait pour le Real Madrid, selon lui.

"Non, il ne rejoindra pas Manchester City. Vous savez déjà où il veut aller", a déclaré le technicien catalan lors d'un point presse tenu ce lundi.

Mbappé ne ferme pas la porte à une prolongation au PSG

Auteur d'un fantastique triplé en conduisant les Skyblues au titre en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup, Pep Guardiola ne semble se faire trop d'illusions. A ses yeux, Kylian Mbappé a déjà choisi son futur club. Sans le citer, l'ancien milieu et entraîneur du Barça pense clairement au Real Madrid.

Courtisan déclaré de l'attaquant tricolore depuis plusieurs saisons, le club merengue semble le favori pour accueillir la star du PSG en 2024. Même si le champion du monde 2018 n'a pas totalement fermé la porte à une prolongation en Ligue 1.

Dans un sujet diffusé ce dimanche par Téléfoot et tourné lors du rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé s'est exprimé sur son avenir. "J’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe", a rappelé le meilleur buteur de l'histoire du PSG.

Et d'ajouter quand on lui pose la question de partir libre en 2024: "Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain."