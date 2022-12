France-Maroc: Upamecano et Rabiot "normalement" disponibles contre l'Argentine, selon Deschamps

Après la victoire des Bleus mercredi face au Maroc (2-0) en demi-finales de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a donné des nouvelles de Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, malades.

Didier Deschamps a dû revoir son onze de départ. Dayot Upamecano et Adrien Rabiot malades, ce sont Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana qui ont été titularisés mercredi face au Maroc (2-0), en demi-finales de la Coupe du monde 2022.

"Un coach est amené à faire des choix, avec toutes les informations dont on dispose. Il y a des discussions avec les joueurs pour connaître leurs ressentis. Les cas sont différents", a indiqué Didier Deschamps après la rencontre au micro de TF1, avant de donner des nouvelles plus précises d’Upamecano et Rabiot. Le Munichois est resté sur le banc alors que le Turinois ne figurait même pas sur la feuille de match.

Deschamps plutôt optimiste

"Dayot est malade depuis le match de samedi (contre l’Angleterre). Il a pu faire une séance un peu à part mardi mais bon… J’ai été joueur dans ma première vie. Le fait d’être dans un état fébrile comme ça, par rapport à l’intensité demandée par ce match, même s’il était disponible… Ibou (Konaté) a fait voir de belles choses, ça me paraissait évident. Adrien a malheureusement connu la même chose depuis mardi. Il allait mieux ce midi mais pas suffisamment pour être apte. Il est resté à l’hôtel", a-t-il ajouté.

Alors Upamecano et Rabiot seront-ils aptes pour la finale programmée dimanche (16h) contre l’Argentine de Lionel Messi ? "Normalement oui. Upamecano oui. Rabiot, si tout va bien. Il reste encore quatre jours, il devrait être disponible", a répondu Deschamps, qui a par ailleurs indiqué que Kingsley Coman avait "ressenti dans l’après-midi un état de fébrilité". C’est d’ailleurs pour cela que Deschamps a préféré lancer Randal Kolo Muani plutôt que Coman à la place d’Ousmane Dembélé face aux Marocains. Un choix payant. Entré à la 78e, l’ancien Nantais a marqué... 44 secondes plus tard.