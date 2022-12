Equipe de France: le record de sélections "reste secondaire" pour Lloris, malgré la "fierté" d'égaler Thuram contre la Pologne

Avant France-Pologne, Hugo Lloris n'est plus qu'à une apparition du record de sélections de Lilian Thuram avec les Bleus. Le gardien de 35 ans va disputer son 142e match.

Sauf blessure de dernière minute, Hugo Lloris, 35 ans, va connaître sa 142e sélection avec l'équipe de France. Face à la Pologne pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 (coup d'envoi dimanche 16h), le capitaine et gardien des Bleus va égaler le record de Lilian Thuram, dont le dernier match international remonte à l'été 2008.

"Ce n'est pas rien! Je suis très honoré, très fier", a commenté Hugo Lloris en conférence de presse de veille de match. "Même si à l'aube d'un huitième de finale de Mondial, ça reste secondaire. La compétition passe avant tout. Je veux garder toute mon énergie pour le match de demain. J'apprécierai davantage une fois la compétition terminée", a ajouté le gardien de Tottenham.

>> Toutes les informations sur l'équipe de France en direct sur RMC Sport

"Ce record est parlant"

Cette volonté de ne pas insister sur son cas personnel, Didier Deschamps l'a partagée dans cette même conférence de presse: "Vous connaissez Hugo... Au-delà de ce plaisir et de la valeur symbolique que signifie le match de demain pour lui, l'équipe de France est plus importante avec son objectif. Il va égaler Tutu (Thuram), les records sont faits pour être battus. On parle de deux joueurs exemplaires. Ce record est parlant".

Hugo Lloris a débuté chez les Bleus à l'âge de 21 ans et 10 mois, le 19 novembre 2008. Raymond Domenech l'avait fait démarrer un match amical contre l'Uruguay, au terme duquel il avait gardé ses cages intactes (0-0). Il a fini par devenir titulaire à partir de juin 2009, en passant devant Steve Mandanda dans la hiérarchie.