France-Tunisie: Deschamps explique pourquoi il a fait autant de changements pour ce match

Déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France s’est inclinée pour son dernier match de poule contre la Tunisie ce mercredi (0-1. A l’issue de la rencontre, Didier Deschamps, qui a effectué neuf changements dans son onze par rapport au match précédent, a justifié son large turnover.

L’équipe de France termine sa phase de poule sur une mauvaise note. Pour leur troisième match dans cette Coupe du monde 2022, les Bleus se sont inclinés 1-0 contre la Tunisie ce mercredi. Une défaite frustrante mais sans conséquence pour la suite de la compétition, les champions du monde en titre terminant tout de même en tête de leur groupe.

Pour cette rencontre face aux Aigles de Carthage, Didier Deschamps avait décidé d’opérer une large revue d'effectif, avec neuf changements dans son onze par rapport à la victoire contre le Danemark il y a quatre jours. A l’issue de la rencontre, le sélectionneur tricolore a expliqué ce choix.

Deschamps: "Des joueurs étaient à risque"

"Des joueurs étaient à risque et on avait fait deux matchs à haute intensité, a justifié Didier Deschamps sur TF1 après le coup de sifflet final. Ça permet aux entrants de voir la différence qu’il y a, c’est un match de Coupe du monde. L'objectif est atteint, on va récupérer, une deuxième compétition va démarrer."

Didier Deschamps est également revenu sur le but inscrit par les Bleus en fin de match, finalement refusé après vérification à la vidéo… après le coup de sifflet final. "Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une position de hors jeu. Ça a mis du temps, ça a calmé notre joie d’être revenus parce qu’on le méritait. On a eu des difficultés de par mes choix. Ça devra nous servir dans quatre jours."

Premier du groupe D, les Bleus, qui joueront leur 8e dimanche à 16h, attendent désormais leur adversaire en 8e de finale. L’équipe de France sera fixée après les matchs du groupe C, qui débutent ce mercredi à 20h. La Pologne, l’Argentine, l’Arabie saoudite et le Mexique sont tous les quatre en position de terminer à la deuxième place.