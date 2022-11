France-Tunisie: les Bleus portent réclamation après l'annulation du but de Griezmann

La Fédération française de football va déposer une réclamation auprès de la Fifa pour contester l'annulation du but égalisateur d'Antoine Griezmann lors de France-Tunisie. Selon le protocole VAR, l'arbitre n'avait pas le droit de changer sa décision après avoir fait reprendre le jeu.

L'équipe de France va contester la grossière erreur d'arbitrage commise par Matthew Conger lors de la défaite contre la Tunisie (0-1). Une réclamation va être portée au sujet de l'annulation à tort du but de l'égalisation d'Antoine Griezmann. Au moment où l'arbitre néo-zélandais a décidé de consulter l'écran de contrôle de l'assistance vidéo (VAR) pour ensuite refuser le but pour un hors-jeu bel et bien existant, le coup d'envoi avait déjà été donné. Or, dans le cas présent, le règlement n'autorise pas de changement de décision après une reprise de jeu.

"Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort, de notre point de vue", indique une source proche des Bleus auprès de RMC Sport. "Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match", ajoute cette même source. La décision par rapport à cette réclamation relève de la commission des règlements de la FIFA.

Aucune conséquence sur le classement

Après la rencontre, Didier Deschamps avait déjà fait part de ses doutes quant à la validité de la décision arbitrale. "J’ai été voir l’arbitre, je ne l’ai pas senti très à l’aise. (...) Je suis en attente d’une réponse sur le règlement. L’arbitre a sifflé le coup d’envoi et la fin du match. Est-ce qu’il a droit de revenir? J’ai discuté avec lui. Je lui ai demandé. Je suis en attente d’une réponse", avait déclaré le sélectionneur français en conférence de presse.

Si la Fifa décide de changer le résultat du match et de rétablir le score à 1-1, cela n'aura aucune conséquence au classement du groupe D. Dans les deux cas, la France termine en tête (avec 6 ou 7 points), l'Australie à la 2e place, la Tunisie au 3e rang (avec 2 ou 4 points).