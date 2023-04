La pancarte de supermarché qui a tout déclenché dans le conflit FFF-Mbappé sur les droits à l'image

Invitée de Public Sénat ce samedi, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, a dévoilé les coulisses du conflit qui oppose son fils à la FFF sur la question des droits à l'image. Avec un élément déclencheur bien précis, après l'Euro 2021.

C'est une affaire qui a fait grand bruit au sein de l'équipe de France. Le 22 mars 2022, Kylian Mbappé a refusé de participer à une série d'obligations marketing imposée aux Bleus au profit de diverses marques. Un coup de force qui renforce l'intention du champion du monde 2018, qui veut avoir droit de regard plus important sur l’utilisation qui est faite de son image en équipe de France. Il n'accepte pas d'être associé à des marques auxquelles il n'adhère pas.

Une action nécessaire pour Fayza Lamari, la maman de l'attaquant parisien. “Cela pourrait être vu comme un caprice. Les droits à l’image, on en discute avec la FFF depuis la Coupe du monde 2018. Pendant trois ans, on a essayé de trouver un accord qui ne venait pas", explique-t-elle dans l'émission Sport Etc sur Public Sénat.

La pancarte de la discorde

Mais à quand remonte le contentieux entre la Fédération et le clan Mbappé? "Arrive l’Euro 2021 où il rate le pénalty (face à la Suisse en huitième de finale). S’en suit un million de tweets à majorité raciste sans aucun soutien officiel. Cela a été un moment difficile à vivre, avoue la présidente de KEWJF, la société de gestion d'image de Mbappé. La cerise sur le gâteau a été le lendemain. On se retrouve dans un supermarché avec Kylian à taille réelle faisant une publicité 'il est temps de faire nos bagages, rentrons à la maison'. Ça a été le déclencheur."

Depuis, le combat continue sur la convention des droits à l'image. En octobre dernier, les joueurs de l'équipe de France avaient transmis un projet modifié de convention à Noël Le Graët, alors président de la FFF. "Le droit à l’image individuel avec la Fédération, ce n’est pas une histoire d’argent, rappelle Fayza Lamari. C’est simplement de se dire: ‘si on vous concède notre droit à l’image individuelle, on ne peut pas, quelque temps après, en pâtir. Quand on refuse à titre individuel beaucoup d’argent parce qu’on ne souhaite pas représenter cette marque. [...] On a essayé de le faire dans le respect des codes et on se retrouve avec des images comme ça. Notre idée, ce n’est pas d’être en opposition."

Noël Le Graët parti, le clan Mbappé a repris les discussions avec Philippe Diallo, le président intérimaire de la Fédération. "J’espère qu’on trouvera rapidement un accord dans l’intérêt de tous. On a nos valeurs et chacun défend son image comme il l’entend. On a toujours respecté les codes de la FFF et s’il (Mbappé) n’est pas descendu en 2022, il aurait pu ne pas descendre en 2019, 2020, 2021."