Lens: Haise "très surpris" par les propos de Le Graët sur Zidane

Franck Haise, entraîneur du RC Lens, s’est dit "très surpris, très étonné" par les propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, dimanche sur RMC.

Après une parenthèse de Coupe de France, les clubs de Ligue 1 débutent une nouvelle semaine de championnat avec la programmation de la 18e journée mercredi. De nombreuse conférences de presse sont donc programmées ce lundi quelques heures seulement après les propos polémiques du patron du foot français, Noël Le Graët, sur Zinedine Zidane, dimanche dans "Bartoli Time" sur RMC.

Le ton et les propos grossiers de Le Graët ne laissent pas indifférents. C’est notamment le cas de Franck Haise, entraîneur de Lens, actuel dauphin du PSG qui se déplacera à Strasbourg, mercredi (21h). Le technicien a été invité à réagir sur cette sortie médiatique et sur l’avenir de Le Graët à la tête de la FFF. Il a rappelé qu’il ne pouvait donner son avis que sur la première partie de la question.

"Des légendes sur qui on a un droit de réserve, de mémoire et de respect"

"Sur la sortie médiatique, je peux en parler, la sortie tout court (une possible départ de Le Graët de la FFF, ndlr), ce n’est pas moi qui prends la décision, a-t-il confié. La sortie médiatique m’a évidemment très surpris, très étonné. Quand on est président de la FFF, on a de la hauteur, une vision. J’ai été surpris par les propos. On a quelques légendes dans le sport français et le foot français sur qui on a un droit de réserve, de mémoire et de respect. C’est le cas pour Didier Deschamps évidemment et ça doit aussi l’être évidemment pour Zinédine Zidane."

Interrogé sur l’avenir de Zidane dimanche, Le Graët a confié n’en avoir "rien à secouer" que l’ancien meneur des Bleus puisse s’engager avec la sélection brésilienne. Il avait aussi expliqué ne pas s’être récemment entretenu avec Zizou, alors que ce dernier était pressenti pour potentiellement prendre la succession de Didier Deschamps, qui a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2026 cille sélectionneur de l’équipe de France.

"Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Je sais très bien que Zidane était toujours sous le coude, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il avait beaucoup de partisans, certains attendaient le départ de Deschamps pour se précipiter. Mais qui peut faire des reproches sérieux à Deschamps? Personne."