Rennes: Gouiri nie toute discussion avec la Fédération algérienne pour rejoindre les Fennecs

Amine Gouiri a répondu ce vendredi au président de la Fédération algérienne de football. L’attaquant du Stade Rennais et de l’équipe de France Espoirs dit ne pas être "au courant" de discussions avec lui pour rejoindre les Fennecs.

L’Algérie prospecte à tout va après sa non-qualification pour la Coupe du monde et son échec à la CAN en 2022. Et sans surprise, la sélection du Maghreb a jeté son dévolu sur certains joueurs binationaux français. A l’instar du Lyonnais Houssem Aouar, le président de FAF a même évoqué ce vendredi à la télévision locale des échanges avec Amine Gouiri pour le convaincre de jouer avec les Fennecs de Djamel Belmadi. Mais l’attaquant de Rennes a nié quelques heures plus tard avoir tenu de telles discussions avec le dirigeant algérien.

"Je n’ai pas vu, a d’abord lâché le joueur de 22 ans ce vendredi face à la presse. Ah, bah même moi je n’étais pas au courant (de discussions). Vous me l’apprenez. Non, ce n’est pas du tout un sujet."

"Pour l’instant je suis en équipe de France Espoirs"

Avant l’entrée en lice du Stade Rennais en Coupe de France ce week-end contre Bordeaux, Amine Gouiri a ensuite précisé qu’il n’avait pas encore arrêté sa réflexion sur sa sélection. Auteur d’un bon début de saison pour sa première année en Bretagne, l’attaquant de 22 ans a déjà marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues. En équipe nationale, il a déjà accumulé 24 capes avec les Espoirs tricolores (11 buts) de Sylvain Ripoll où il fait office de titulaire indiscutable.

"Non (le choix n’est pas arrêté). Pour l’instant je suis en équipe de France Espoirs. On a l’Euro en fin de saison à préparer, a encore enchaîné le prometteur attaquant. A l’heure d’aujourd’hui je me concentre sur le Stade Rennais."