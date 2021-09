Rothen après France-Finlande: "Griezmann a répondu aux critiques"

Jérôme Rothen a fait une mise au point sur ses critiques contre Antoine Griezmann, qui a ensuite marqué un doublé lors du match France-Finlande (2-0). Taclé par Théo Griezmann, frère du champion du monde, l'animateur de 'Rothen s'enflamme' sur RMC a expliqué et assumé ses propos.

À la veille de France-Finlande, Jérôme Rothen avait comparé Antoine Griezmann à Blaise Matuidi pour critiquer le meneur de jeu sur ses récentes performances avec les Bleus. Le champion du monde a répondu sur le terrain en marquant les deux buts de la victoire 2-0 face à la sélection nordique. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir son frère Théo Griezmann dans un tweet piquant adressé au membre de la Dream Team RMC Sport: "Le but est pour toi". Pour autant, Jérôme Rothen assume. Il s'est expliqué au lendemain du match dans son émission sur RMC.

"Griezmann a répondu aux critiques, oui. Il a eu l'attitude d'un joueur qui avait envie de se réveiller, de sortir un peu de sa torpeur", a-t-il déclaré mercredi dans Rothen s'enflamme, avant de justifier ses propos tenus lundi.

"Je reste sur mes critiques, a ainsi ajouté l'ancien international. Les critiques sont là aussi par moments pour faire avancer. Mes critiques et celles de l'émission, parce que je n'étais pas le seul, ont été écoutées. Pour preuve, on l'a vu avec la réaction de certains de ses proches".

"C'est justifiable et justifié"

"Si j'ai critiqué l'équipe de France et Antoine Griezmann, c'est parce que c'est justifiable et justifié", a aussi dit Jérôme Rothen, jugeant que les performances d'Antoine Griezmann n'étaient pas suffisantes.

"Le rôle qu'il a en équipe de France, c'est au-delà de marquer des buts, tranche-t-il. Didier Deschamps lui a donné un rôle de meneur de jeu, de leader technique de cette équipe. Ce qu'on attend, c'est qu'il permette à l'équipe d'être meilleure, de faire jouer les autres et de rendre beaux les attaquants. Là-dessus, il est déficient. (...) Ce rôle, il ne l'a jamais pris correctement. Il était critiquable. Hier, il a en effet répondu en étant décisif. Mais grace à qui? Il y avait un gros collectif, une équipe qui jouait plus haut et de grands joueurs autour de lui, à commencer par Karim Benzema qui a rendu belle l'équipe de France".

Après cette mise au point de Jérôme Rothen, Théo Griezmann a clos le débat sur Twitter: "Pour moi, c'est de bonne guerre, rien de méchant. Et c'est le jeu".