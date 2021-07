Equipe de France: Maracineanu garde confiance en Deschamps malgré la déception de l'Euro 2021

Sur BFMTV ce vendredi, la ministre déléguée des Sports Roxana Maracineanu a dressé un bilan mitigé de l'Euro 2021 pour l'équipe de France. Elle en a aussi profité pour maintenir sa confiance en Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Ministre déléguée en charge des Sports, Roxana Maracineanu a dressé un bilan assez mitigé de l'Euro 2021 de l'équipe de France. Après une victoire inaugurale en phase de groupes face à l'Allemagne (1-0), les Bleus n'ont plus réussi à trouver le chemin de la victoire et ont été éliminés par la Suisse, au terme d'une séance de tirs au but, dès les huitièmes de finale.

Maracineanu a confiance en Deschamps

"Bien sûr, nous sommes déçus que cette équipe ne soit pas arrivée au bout. Nous avons une équipe pleine de talents. Il faut regarder devant nous et tirer toutes les leçons de ce qui n'a pas marché, a commenté Roxana Maracineanu ce vendredi sur BFMTV. On avait une équipe avec de gros potentiels qui n'ont pas pu s'exprimer à leur tout meilleur niveau et franchir les autres étapes de la compétition. Le sport, c'est ça, il faut aussi accepter la réussite des autres lorsqu'ils sont confrontés à nous. C'est ce qui est arrivé avec la Suisse. Il y a eu aussi d'autres surprises dans cet Euro."

Noël Le Graët, président de la FFF, a en tout cas assuré que Didier Deschamps continuerait l'aventure à la tête des Bleus jusqu'à la Coupe du monde 2022, sans toutefois promettre de prolongation. "Je crois qu'on peut miser sur l'expérience et la volonté de réussir de Didier Deschamps, et de faire réussir cette équipe de France. Ce n'est jamais lui qu'il met en avant, mais toujours le collectif. Je crois qu'il faut être en capacité de faire émerger tous ces talents. On en a beaucoup en France, a estimé encore Roxana Maracineanu. Il faut trouver le jeu du collectif. On a déjà su le faire avec Didier Deschamps, il n'y a pas de raison que cette réussite ne soit pas réitérée à l'avenir."

Championne du monde en 2018, l'équipe de France a failli lors de cet Euro 2021, malgré un statut d'immense favori. La finale se disputera pour rappel ce dimanche à Wembley, où l'Angleterre recevra à domicile l'Italie. Dans son histoire, l'Angleterre n'a jamais conquis ce trophée européen, là où la Nazionale figure déjà au palmarès, en 1968.