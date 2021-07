Euro 2021: une pétition pour rejouer la demie Angleterre-Danemark

Une pétition a vu le jour en ligne afin de forcer l’UEFA à faire rejouer la demi-finale de l’Euro entre l’Angleterre et le Danemark. Une initiative provoquée en raison de la situation litigieuse ayant permis aux Three Lions de marquer le but de la qualification pour la finale.

On tient probablement la mode de l’Euro 2021. En plus de pester contre les décisions arbitrales défavorables, certains supporters s’évertuent désormais à lancer des pétitions pour tenter de faire fléchir l’UEFA.

En France, des fans ont voulu faire rejouer le huitième des Bleus contre la Suisse en raison d’un pied jugé trop avancé de Yann Sommer sur le tir au but raté de Kylian Mbappé. Même les supporters de la Belgique y sont allés de leur revendication… pour rejouer le quart contre l’Italie à l’identique et ainsi se moquer des Français. C’est cette fois du côté de la demi-finale entre l’Angleterre et le Danemark (2-1, ap) qu’il faut regarder. Une pétition en ligne a vu le jour pour essayer de faire rejouer le match sur le site Change.org.

"Il doit y avoir un contact pour siffler un penalty"

Tenus en échec par la vaillante sélection danoise au terme des 90 premières minutes de cette demie, les Anglais ont finalement fait la différence grâce à un penalty transformé en deux temps par Harry Kane. Problème, selon l’instigateur de cette pétition, le contact sur Raheem Sterling n’est pas flagrant et la vidéo aurait dû annuler la décision prise par l’arbitre central Danny Makkelie. Plusieurs autres raisons viennent s’ajouter à cette volonté de faire rejouer la rencontre entre les Three Liones et la Danish Dynamite.

"Nous voulons annuler le penalty infligé au Danemark. C’était une mauvaise décision, il doit y avoir un contact pour siffler un penalty. Et il n’y a eu absolument aucun contact, a pesté le créateur de la pétition. Il y avait aussi deux ballons sur le terrain juste avant le penalty et un stylo laser pointé sur Kapser Schmeichel, pendant le penalty. Si cette décision n’est pas annulée, cela constituerait un échec pour l’UEFA et pour le magnifique jeu qu’est le football."

A l’instar des précédentes rencontres émaillées de décisions arbitrales litigieuses, l’UEFA n’invalidera pas le résultat de la demi-finale entre l’Angleterre et le Danemark. Même les quelque 28.300 signatures de la pétition n’y changeront rien.

Par conséquent, les Three Lions tenteront de remporter leur premier Euro ce dimanche à Wembley contre l’Italie (21h). Une finale où, bien évidemment, la prestation de l’arbitre néerlandais Bjorn Kuipers sera scrutée avec attention par tous les fans de foot. En cas d’erreur, gare à une nouvelle pétition.

