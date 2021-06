Euro 2021: le plan des Suisses pour leur huitième de finale face à la France

Les Suisses se préparent à affronter l'équipe de France lundi en huitième de finale de l’Euro 2021 (21h). Avec une tactique particulière pour tenter de museler le trio offensif Mbappé-Benzema-Griezmann.

La France affronte la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro 2021 lundi (21 heures). Si les Bleus ont terminé la phase de poule avec une seule victoire au compteur (contre l’Allemagne, 1-0) dans un groupe F particulièrement relevé, ils restent les grands favoris de la rencontre. Et pour déjouer les pronostics, les Suisses le savent: ils vont devoir resserrer leur défense pour bloquer le trio offensif tricolore Mbappé-Benzema-Griezmann.

"Nous croyons en notre tactique"

"Si nous défendons unis, si nous jouons l'un pour l'autre, il est possible de défendre contre eux. Oui, nous devons être à notre meilleur niveau", a estimé ce samedi Manuel Akanji, à propos de l’attaque française. "Nous croyons en notre tactique et j'espère que ça va marcher", a ajouté en zone mixte le défenseur de Dortmund.

La Nati s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro après avoir terminé parmi les meilleurs troisièmes de la compétition. Ils ont successivement concédé un match nul contre le pays de Galles (1-1), été largement dominé par les Italiens (3-0), avant de s’imposer contre une décevante équipe de Turquie (3-1).

Contre les Suisses, le camp français se prépare également à des ajustements. Car les tuiles s’accumulent dans le secteur défensif. Lucas Digne est d’ores et déjà forfait et Lucas Hernandez incertain. Samedi, le joueur du Bayern a eu droit à un "entrainement adapté", pendant que Jules Koundé s'est entraîné à part. L'équipe de France pourrait alors changer de système tactique, même si, samedi soir, ce n'est pas encore acté. Après avoir évolué en 4-3-3 et en 4-2-3-1 durant la phase de groupes, les Bleus pourraient se retrouver dans un schéma à trois défenseurs centraux.