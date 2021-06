Euro 2021: sur quelle chaîne regarder Belgique-Portugal

Impressionnante pendant la phase de poules, la Belgique affronte le Portugal ce dimanche lors des huitièmes de finale de l’Euro 2021 à Séville. Un choc au sommet du football continental à suivre à la télévision dès 21h sur les chaînes M6 et beIN Sports 1.

Longtemps gênée par la Hongrie, dominée par l'Allemagne et tenue en échec par la France (2-2), la sélection portugaise s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021 en tant que meilleur troisième. Mais pour rêver d'un parcours similaire à celui de 2016, les champions d'Europe en titre vont devoir hausser leur niveau de jeu ce dimanche contre la Belgique sur la piteuse pelouse du stade de la Cartuja à Séville. Une affiche à suivre dès 21h sur les chaînes M6 et beIN Sports 1, ainsi bien sûr qu'à la radio sur RMC et sur le site et l'app RMC Sport.

Problème pour Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva et autres Bruno Fernandes ou Pepe, la génération dorée des Diables rouges est venue pour remporter son premier titre international lors de cet Euro. Face à la Seleçao das Quinas, la bande des Romelu Lukaku, Eden Hazard et Kevin De Bruyne veut marquer les esprits et poursuivre sa belle série de victoires.

>> Tous les matchs de l'Euro sont à suivre via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Une "première finale" pour le Portugal

Autrice d'un sans-faute pendant la phase de poules avec trois victoires, sept buts marqués et aucun encaissé, la Belgique espère enchaîner. Surtout, la sélection dirigée par Roberto Martinez ne voudra pas laisser trop d'énergie avant un potentiel quart de finale contre l'Italie à Munich, le 2 juillet prochain. Du côté portugais, on le sait déjà, chaque match aura des allures de finale et l'erreur ne sera pas permise.

"C'est la première finale. Nous voulons atteindre la vraie finale, mais d'abord nous devons remporter celle-ci. Il ne faudra rien céder à l'adversaire, a lancé le sélectionneur lusitanien Fernando Santos. L'équipe qui défendra le mieux, qui ne cèdera rien, qui saura bien gérer le ballon et qui créera des occasion de concrétiser, c'est l'équipe qui gagnera. Le Portugal et la Belgique sont deux équipes d'un bon niveau. Et c'est une finale. Et les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Nous pensons que nous pourrons y arriver, mais nous avons face à nous un adversaire très compétent, très difficile. Mais j'ai la conviction que nous serons plus compétents."

Le programme TV du jour à l'Euro

Pays Bas- République tchèque dès 18h en direct sur beIN Sports 1

Belgique-Portugal dès 21h en direct sur M6 et beIN Sports 1



A la radio, tous les matchs de l'Euro sont en direct sur RMC. Rendez-vous aussi sur le site et l'application RMC Sport pour le direct commenté de toutes les rencontres de l'Euro 2021.