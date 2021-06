Euro 2021: le classement des équipes qui ont le plus voyagé avant les 8es

Les huitièmes de finale de l'Euro débuteront ce samedi et s'achèveront mardi prochain. Au total, huit affiches réparties dans toute l'Europe et qui vont encore fatiguer les organismes avec des voayges usants. Découvrez le classement des équipes qui ont parcouru le plus de kilomètres pendant avant d'attaquer la phase à élimiantion directe.

Première nation du classement FIFA, la Belgique a confirmé son statut de favori à la victoire finale avec trois succès en autant de matchs lors de l'Euro 2021. Un sans-faute qui n'a pas empêché les critiques de Thomas Vermaelen sur le format de la compétition et les trop nombreux déplacements imposés aux joueurs et sélections avant les huitièmes de finale.

"Ce format est injuste, a-t-il déploré mardi dernier face à la presse. Vous avez des équipes qui jouent les trois matchs (de poule) dans leur propre pays et d'autres qui doivent faire des allers-retours. Tous ces déplacements ne sont pas bons pour le corps des joueurs. Nous avons dû faire trois ou quatre heures d'avion pour rentrer de Russie après notre dernier match, cela n'aide pas." Le classement des kilomètres parcourus par les seize équipes encore engagées dans le tournoi pourrait donner un indice sur leur fraîcheur physique.

16. L’Angleterre

Le calendrier de cet Euro parait avoir été concocté sur-mesure pour les Three Lions. En terminant premier de la poule D, les Anglais se sont assurés de jouer leur huitième de finale mardi prochain à Wembley. Après avoir déjà joué leurs trois premiers matchs dans leur antre, les Harry Kane, Phil Foden et autres Raheem Sterling ou Jack Grealish seront peut-être plus frais que leur rival allemand. Les demi-finales et la finale sont aussi prévues à... Wembley. Les Anglais n'auraient donc qu'un seul déplacement sur cet Euro, pour le quart de finale éventuel à Rome.

Distance parcourue par la sélection anglaise: 0 kilomètre.

15. L’Allemagne

Malmenée par la Hongrie à Munich (2-2), l’Allemagne a arraché le nul et sa qualification de justesse, grâce à un but de Leon Goretzka dans les dernières minutes. Après avoir disputé trois matchs en Bavière, la Mannschaft se rendra à Londres pour y défier l’Angleterre mardi (18h) à Wembley.

Distance parcourue par la sélection allemande: 716 kilomètres.

14. Le Danemark

Opposé au pays de Galles lors des huitièmes de finale de l’Euro, le Danemark va effectuer son premier déplacement de la compétition. Placé dans le groupe avec notamment la Belgique et la Russie, l’équipe guidée par Simon Kjaer a disputé ses trois matchs de poule dans son antre du Parken Stadium de Copenhague et a ainsi évité la fatigue due aux longs voyages. Avec un huitième à jouer aux Pays-Bas, distants de 789 kilomètres, le trajet ne sera pas trop long pour les partenaires de Christian Eriksen.

Distance parcourue par la sélection danoise: 789 kilomètres.

13. Les Pays-Bas

Auteurs d’un sans-faute pendant la phase de poules, les Pays-Bas connaissent pour le moment un début d’Euro idéal. Avec trois matchs disputés à Amsterdam devant leur public massé dans la Johan Cruyff Arena, les partenaires de Memphis Depay et Goerginio Wijnaldum n’ont pas effectué le moindre déplacement.

La donne va un peu changer avec leur huitième de finale prévu à Budapest, contre la République tchèque ce dimanche (18h). Les Bataves vont passer d’environ d’une température d’environ 10 degrés à des chaleurs dépassant les 30 degrés en Hongrie. Le tout après un voyage de 1395 kilomètres.

Distance parcourue par la sélection néerlandaise: 1395 kilomètres.

12. La Croatie

De la même manière que la République tchèque, les Vatreni ont profité de la présence de l’Ecosse et de l’Angleterre dans leur groupe pour limiter leurs déplacements. Après un premier match disputé à Londres, Luka Modric et son équipe ont pris la direction de Glasgow pour la suite de la compétition (412 kilomètres). Un trajet un peu plus long les attend avant leur huitième de finale disputé lundi (18h) à Copenhague, au Danemark, face à l’Espagne.

Distance parcourue par la sélection croate: 1495 kilomètres.

11. La France

Sorti avec les honneurs du groupe de la mort, la France a confirmé son statut de favori. Après des matchs à Munich et Budapest, les Bleus défieront la Suisse à Bucarest en Roumanie lundi prochain. Malgré l’horaire nocturne de ce huitième de finale (21h), l’équipe dirigée par Didier Deschamps sera encore confrontée à de fortes chaleurs. Histoire de bien digérer ses heures de voyage.

Distance parcourue par la sélection française: 1517 kilomètres.

10. La République tchèque

Deuxième du groupe D, la République tchèque a profité de ses matchs contre l’Angleterre et l’Ecosse pour limiter ses déplacements lors de cet Euro. Après deux matchs joués à Glasgow, Patrik Schick et consorts se sont ensuite envolé vers Londres pour le choc face aux Three Lions à Wembley (0-1). Un trajet de 412 kilomètres en guise d’amuse-bouche avant celui en direction de Budapest pour leur huitième de finale face aux Pays-Bas.

Distance parcourue par la sélection tchèque: 1527 kilomètres.

9. L’Italie

Absente du Mondial 2018 en Russie, l’Italie impressionne depuis le début de l’Euro. Facilement qualifiée avec trois victoires et sept buts marqués pour aucun encaissé, la Squadra Azzurra fait partie des prétendants à la victoire finale.

Encore faudra-t-il bien négocier le huitième contre l’Autriche de David Alaba, ce samedi à Wembley (21h). Après trois premiers matchs remportés à Rome, les protégés de Roberto Mancini disputeront leur premier duel loin de leur public, à quelque 1840 kilomètres de la capitale britannique.

Distance parcourue par la sélection italienne: 1840 kilomètres.

8. L’Espagne

En difficulté après ses deux premiers matchs, l’Espagne a rejoint les huitièmes à la faveur d’un énorme carton contre la Slovaquie (5-0). Malgré trois rencontres disputées à domicile sur le terrain de la Cartuja à Séville, les coéquipiers d’Aymeric Laporte ont globalement déçu. La Roja doit une revanche à ses fans et aura fort à faire pour s’en sortir face à la Croatie au Parken Stadium de Copenhague lundi après son premier déplacement de l’Euro.

Distance parcourue par la sélection espagnole: 2956 kilomètres.

7. Le Portugal

Au terme d’un joli match nul contre la France (2-2), le Portugal a décroché son billet pour les huitièmes de finale de l’Euro en qualité de meilleur troisième. A l’image des Bleus, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo et Renato Sanches ont voyagé entre Munich et Budapest.

Mais contrairement à l’équipe de France, qui a disputé ses deux derniers matchs de poules en Hongrie, le champion d’Europe 2016 a fait l’aller-retour entre la capitale hongroise et la Bavière (683 km pour l’aller et 683 km pour le retour). La sélection portugaise doit maintenant prendre la direction de l’Espagne et Séville, ajoutant 2910 kilomètres au total, pour un duel au sommet contre la Belgique.

Distance parcourue par la sélection portugaise: 4276 kilomètres.

6. L’Ukraine

Quatrième meilleur troisième et donc dernier qualifié pour les huitièmes de finale, l’Ukraine possède une belle carte à jouer face à la Suède pardi prochain. Mais l’équipe dirigée par la légende Andriy Shevchenko devra encaisser un énième déplacement à l’autre bout de l’Europe. Après Amsterdam et Bucarest, direction l’Ecosse et Hampden Park à Glasgow.

Distance parcourue par la sélection ukrainienne: 5414 kilomètres.

5. Le pays de Galles

Après un match de préparation contre les Bleus à Nice (0-3), le pays de Galles a joué un dernier amical à Cardiff contre l’Albanie (0-0). Un court voyage entre la France et la capitale galloise qui a permis aux coéquipiers de Gareth Bale à s’habituer aux trajets en avion. Face à la Suisse puis contre la Turquie leurs deux premières rencontre de l’Euro, direction Bakou en Azerbaïdjan.

Il leur aura ensuite fallu parcourir près de 3.921 kilomètres pour rejoindre Rome et y affronter la Nazionale. Deuxièmes du groupe A, les Gallois disputeront leur huitième de finale face au Danemark à Amsterdam ce samedi (18h). Aaron Ramsey et ses partenaires ont donc encore parcouru 1.646 kilomètres pour se rendre aux Pays-Bas.

Distance parcourue par la sélection galloise: 5567 kilomètres.

4. L’Autriche

Avec deux victoires et un défaite, l’Autriche a brillamment décroché sa qualification dans le groupe C de l’Euro. Et visiblement, les coéquipiers de Marko Arnautovic et David Alaba n’ont pas été trop dérangés par leur aller-retour Bucarest-Amsterdam-Bucarest, et 4448 kilomètres au compteur. Après un tel périple en seulement huit jours, le huitième de finale contre l’Italie à Londres, et 2254 km supplémentaires, ne devrait pas les effrayer.

Distance parcourue par la sélection autrichienne: 6702 kilomètres.

3. La Belgique

Bruxelles devait à l’origine accueillir plusieurs matchs de l’Euro avant de perdre son statut de ville hôte. Une situation qui a obligé les Diables rouges à se déplacer pendant le premier tour de la compétition. Après un premier match disputé à Saint-Pétersbourg en Russie, Romelu Lukaku et les siens ont pris la direction de Copenhague pour y défier le Danemark avant de retourner en Russie.

Un aller-retour de 3026 kilomètres réalisé en moins de dix jours et qui n’a pas empêcher les Belges de briller. Le coup de grâce pourrait arriver avec le huitième de finale disputé face au Portugal, dimanche à 21h sur la piteuse pelouse de la Cartuja à Séville… à 4494 km de la Russie.

Distance parcourue par la sélection belge: 7520 kilomètres.

2. La Suède

Après avoir été héroïque en défense contre l’Espagne à Séville (0-0), l’équipe suédoise a pris la direction de la Russie pour ses deux derniers matchs du groupe E. Et visiblement, le fait de se rapprocher du Nord de l’Europe a porté chance aux scandinaves.

En deux matchs à Saint-Pétersbourg, Emil Forsberg et ses compatriotes ont battu la Slovaquie puis la Pologne. Il leur faudra maintenant digérer le voyage à Glasgow où ils affronteront l’Ukraine lors du dernier huitième de finale mardi prochain.

Distance parcourue par la sélection suédoise: 7942 kilomètres.

1. La Suisse

Battue par l’Italie et tenue en échec par les Gallois, la Suisse a arraché son billet pour les huitièmes de finale au terme d’un joli spectacle face à la Turquie (4-1). Une prestation face aux Turcs qui n’a pas semblé souffrir des kilomètres avalés par la Nati en quelques jours avec un très long aller-retour entre Bakou et Rome. En comparaison, le trajet entre l’Azerbaïdjan et Bucarest, où ils affronteront les Bleus, a dû paraître très court aux Suisses.

Distance parcourue par la sélection suisse: 10466 kilomètres.