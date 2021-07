Euro 2021: sur quelle chaîne regarder Italie-Espagne

L’Italie défie l’Espagne ce mardi lors de la première demi-finale de l’Euro 2021 à Londres. Un choc entre deux cadors du football continental à suivre en direct de Wembey sur les chaînes TF1 et beIN Sports 1 à partir de 21 heures.

Deux équipes en reconstruction mais deux grands noms du football européen. L’Italie et l’Espagne s’affrontent ce mardi soir sur la pelouse mythique de Wembley en demi-finale de l’Euro 2021. Un duel forcément spectaculaire entre deux nations emblématiques. Pour le quatrième tournoi continental d’affilée, la Roja et la Nazionale s’affrontent.

Si l’équipe ibérique mène deux victoires à une, la sélection dirigée par Roberto Mancini est probablement la plus emballante depuis le début de cet Euro 2021. Un choc de rêve, une affiche iconique à suivre en direct à la télévision à 21 heures sur les chaînes TF1 et beIN Sports 1, ainsi qu’à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport.

Sarabia et Spinazzola blessés pour le choc

Après avoir 'vengé' la France et éliminé la Suisse, aux tirs au but, la Roja s’attaque à un très gros morceau. Ce mardi, les partenaires d’Aymeric Laporte et Alvaro Morata auront fort à faire face à une équipe italienne en pleine bourre.

Problème, l’un des joueurs en forme côté espagnol, Pablo Sarabia est blessé. C’est donc sans l’ailier du PSG que le groupe dirigé par Luis Enrique tentera de faire vaciller l’impressionnant bloc transalpin.

Après un quart de finale parfaitement maîtrisé contre la Belgique (2-1), l’Italie espère enchaîner face à l’Espagne. Là encore, un forfait majeur est à déplorer avec la terrible blessure de Leonardo Spinazzola.

Auteur d’un Euro 2021 éblouissant, la latéral gauche s’est blessé au tendon d’Achille et sera absent plusieurs mois. C’est aussi pour lui que la Squadra Azzurra veut gagner cette demi-finale. Au bout du chemin, une éventuelle finale face au Danemark ou à l’Angleterre, le dimanche 11 juillet prochain.

Le programme TV des demi-finales

Italie-Espagne ce mardi 6 juillet dès 21h sur TF1 et beIN Sports 1

Angleterre-Danemark ce mercredi 7 juillet dès 21h sur M6 et beIN Sports 1

A la radio, tous les matchs de l'Euro sont en direct sur RMC. Rendez-vous aussi sur le site et l'application RMC Sport pour le direct commenté de toutes les rencontres de l'Euro 2021.