Euro 2028: le Royaume-Uni et l’Irlande devraient obtenir l'organisation faute de concurrents

La candidature commune du Royaume-Uni et de l’Irlande pour organiser l’Euro 2028 de football devrait rapidement remporter la mise selon la presse britannique. Une officialisation par l’UEFA est attendue début avril en raison de l’absence d’un autre pays candidat.

Après l’Euro 2020 organisé dans toute l’Europe ou presque en 2021, l’UEFA n’a pas abandonné l’idée d’organiser son prestigieux tournoi dans plusieurs pays. Si l’Allemagne organisera l’édition 2024, la confédération européenne devrait rapidement choisir le pays hôte pour 2028.

Selon les informations du journal anglais The Times, la candidature commune du Royaume-Uni et l’Irlande va l’emporter et accueillir l’Euro 2028. Le quotidien britannique précise même le timing de cette annonce. Sauf surprise de dernière minute, l’UEFA officialisera cette nouvelle le 7 avril et fera ainsi de l’Angleterre, du pays de Galles, de l’Ecosse, de l’Irlande du Nord et de l’Irlande les nations hôtes de la compétition continentale.

Une majorité de matchs en Angleterre, une finale à Wembley

Longtemps intéressé par l’organisation de la Coupe du monde 2030, le Royaume-Uni n'a finalement pas tenté sa chance. Président de la FA depuis 2006, le Prince William faisait ainsi partie des personnes privilégiant une candidature pour l’Euro 2028 plutôt que pour le Mondial où une candidature commune de plusieurs pays sud-américains semble tenir la corde auprès de la Fifa.

Sans surprise, la finale de l’Euro 2028 se déroulera dans la mythique enceinte de Wembley à Londres, près de sept ans après celle de l’Euro 2021. Environ deux tiers des matchs seront organisés en Angleterre alors que les autres nations hôtes se partageront les rencontres restantes en fonction de leurs infrastructures.

Aucun rival face à la candidature anglo-saxonne

A moins d’un ultime rebondissement, la candidature du Royaume-Uni l’emportera. Et pour cause, il n’y a pas d’autre candidat pour organiser l’Euro 2028. Si plusieurs pays n’ont même pas envisagé de se porter candidats en raison des coûts d’un tel événement, trois autres hôtes potentiels ont finalement abandonné l’idée. Après avoir un temps songé à se lancer dans la course pour 2028, l’Italie a opté pour 2032 où elle pourrait bien avoir de grandes chances de l’emporter.

Candidate malheureuse à plusieurs reprises pour accueillir le tournoi continental, la Turquie a longtemps hésité avant de ne pas tenter l’aventure pour 2028. Là encore, le pays du Bosphore pourrait privilégier l’option 2032. Enfin, la Russie semblait longtemps capable de rivaliser avec les Britanniques et Irlandais, en raison notamment des partenariats entre l’UEFA et le sponsor Gazprom. Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine a automatiquement anéanti les chances d’une candidature russe d’aboutir.