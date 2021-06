Euro: avant un choc contre l'Allemagne, Dias appelle le Portugal à "garder les pieds sur terre"

Après sa large victoire face à la Hongrie lors de son entrée en lice à l'Euro (3-0), le Portugal se prépare à affronter une équipe d'Allemagne revancharde. En conférence de presse aux côtés de Fernando Santos, Ruben Dias a appelé ses coéquipiers à "garder les pieds sur terre".

Le Portugal fait la course en tête dans le groupe F. Longtemps accroché par les Hongrois, le champion d'Europe en titre est finalement parvenu à empocher une victoire large et précieuse pour son premier match à l'Euro (3-0), lui permettant de prendre la première place de la poule avec l'équipe de France.

Pour autant, les Portugais ont eu bien du mal à faire craquer la Hongrie, solide pendant les 84 premières minutes de la rencontre. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont finalement réglé la mire dans les derniers instants du match. Face à l'Allemagne ce samedi (18h), le Portugal fera face à un adversaire d'un autre calibre. Après sa courte défaite face à la France, l'Allemagne aura sûrement à coeur de se rattraper.

Présent en conférence de presse aux côtés du sélectionneur Fernando Santos, Ruben Dias a appelé ses coéquipiers à garder "les pieds sur terre", jugeant qu'il faudra être "meilleurs" pour le prochain match: "Nous sommes parfaitement conscients que, même si nous avons très bien débuté l'Euro, il faut garder les pieds sur terre. Nous devrons être meilleurs pour gagner le prochain match (...) C'est un nouveau contexte, un nouvel adversaire et de nouvelles difficultés, mais nous serons prêts."

"Notre objectif n'est pas de faire match nul, c'est de gagner", lance Fernando Santos

Désigné meilleur joueur de Premier League pour sa première saison en Angleterre, Ruben Dias a pris de l'épaisseur dans cette sélection, dont il consolide les lignes arrières. Pour le défenseur des Skyblues, l'Allemagne est un gros client: "On parle de la France et du Portugal comme des candidats (à remporter l'Euro, NDLR) mais pour moi l'Allemagne aussi figure sur cette liste."

Après la victoire de ses troupes face à la Hongrie, Fernando Santos veut continuer à aller de l'avant et gagner ce deuxième match à l'Allemagne. Une victoire assurerait une qualification en huitième de finale au Portugal: "Notre objectif n'est pas de faire match nul, c'est de gagner, insiste le sélectionneur. Pour y parvenir nous devrons être une équipe très forte à chaque phase du jeu et améliorer ce que nous avons fait contre la Hongrie, et je pense que c'est possible." Le ton est donné.