Euro: sur quelle chaîne regarder Pays Bas-Ukraine

Absents de l’Euro 2016, les Pays-Bas font partie des prétendants au titre cette année mais doivent d’abord s’extirper du groupe C. Histoire de lancer parfaitement leur tournoi, les coéquipiers de Memphis Depay débutent ce dimanche contre l’Ukraine (21h), à Amsterdam.

Souvent placés rarement primés, les Pays-Bas entament leur reconquête. Après avoir manqué l’Euro 2016 et le Mondial 2018, la sélection néerlandaise aborde le nouveau tournoi continental avec envie et de belles ambitions.

Placés dans un groupe C largement à leur portée, les Oranje y affronteront l’Autriche, la Macédoine du Nord et l’Ukraine durant trois matchs disputés devant leur public de la Johan-Cruyff Arena à Amsterdam. Et cela commence ce dimanche contre l'Ukraine à partir de 21h, dans une rencontre à suivre en direct télévisé sur les chaînes M6 et beIN Sports 1, ainsi qu'à la radio sur RMC bien sûr et sur le site et l'app RMC Sport.

Depay sur sa lancée?

Menée de main de maître par Andriy Shevchenko, l’Ukraine pourrait bien poser quelques problèmes aux Néerlandais. En mars dernier, lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, les partenaires d’Oleksandr Zinchenko avaient tenu tête à l’équipe de France (1-1). Afin d’éviter une mauvaise surprise, les Pays-Bas devront compter sur un Memphis Depay en grande forme.

Pour ses derniers mois à l’OL, l’attaquant a brillé en Ligue 1 avec 20 buts en 37 apparitions. Mieux, le buteur de 27 ans reste sur 5 réalisations lors de ses trois derniers matchs en sélections. Derrière, le nouveau joueur du PSG Goerginio Wijnaldum devra l’abreuver en bons ballons.

Le programme TV du jour à l’Euro

Angleterre-Croatie à partir de 15h sur beIN Sports 1

Autriche-Macédoine du Nord à partir de 18h sur beIN Sports 1

Pays Bas-Ukraine à partir de 21h sur M6 et beIN Sports 1

A la radio, tous les matchs de l'Euro seront commentés sur RMC. Et rendez-vous sur le site et l'application RMC Sport pour le direct commenté de toutes les rencontres de l'Euro 2020.