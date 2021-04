Euro: un arbitre écarté après le but injustement refusé à Ronaldo lors de Serbie-Portugal

Juge de touche lors du match Serbie-Portugal marqué par un but injustement refusé à Cristiano Ronaldo, Mario Diks a été écarté de l'Euro par l'arbitre principal Danny Makkelie. Une décision qu'il déplore dans la presse néerlandaise.

L'erreur, dont les images ont fait le tour de la planète football, lui ont manifestement coûté sa place. Mario Diks ne participera pas à l'Euro 2021, prévu du 11 juin au 11 juillet. Ce juge de touche néerlandais a été écarté, après avoir été impliqué sur la non-validation du but parfaitement valable de Cristiano Ronaldo lors du match Serbie-Portugal (2-2) du 27 mars dernier.

Dans les dernières minutes de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo pensait avoir marqué le but de la victoire. Mais celui-ci n'avait pas été accordé, Mario Diks et l'arbitre principal Danny Makkelie n'ayant pas vu le ballon franchir la ligne blanche. En l'absence de goal-line technology et d'assistance vidéo, impossible pour le corps arbitral de vérifier la décision.

"J'espérais vraiment plus de soutien"

Deux semaines après cette bourde, Mario Diks a révélé que Danny Makkelie lui avait fait savoir qu'il ne l'emmènerait pas à l'Euro. "Le 31 mars, il m'a dit qu'il voulait continuer avec un autre assistant, parce qu'il n'y avait plus de confiance entre nous. J'espérais vraiment plus de soutien, de compréhension et de reconnaissance après le bon travail accompli ces dernières années", a-t-il raconté mardi à la chaîne de télévision néerlandaise Omrop Fryslân. "Si près de l'Euro, c'est pour moi une très grande déception", a-t-il aussi déclaré.

Mario Diks sera remplacé par Jan de Vries. Interrogé par ce même média, Danny Makkelie a simplement confirmé cette décision, sans en dire davantage: "Par respect pour Mario, mais aussi dans l'intérêt de l'équipe, nous ne ferons aucune déclaration sur la raison de ce changement".