Conference League: Tottenham envisagerait une action en justice après son match perdu sur tapis vert

Selon la presse anglaise, Tottenham pourrait entamer une action en justice après que son match contre Rennes non joué ait été déclaré comme perdu sur tapis vert. La décision de l’UEFA communiquée lundi matin, élimine les Spurs de l'Europa Conference League.

Tottenham n’a peut-être pas dit son dernier mot. Éliminé de la Conference League après la décision de l’UEFA d’une défaite sur tapis vert face au Stade rennais (3-0), le club londonien pourrait engager un recours en justice. C’est en tout cas ce qu’annonce le Daily Mail. Pour rappel, la rencontre prévue le 9 décembre dernier avait été reportée puis annulée en raison de cas de Covid au sein du club d’Antonio Conte.

Pourtant, Tottenham a tout tenté

Le média anglais indique aussi que Tottenham aurait proposé que le match soit rejoué ce 20 décembre, soit seulement 24 heures après le choc face à Liverpool (2-2). Pour que l’affiche ne soit pas annulée, il aurait en effet fallu qu’elle soit jouée d’ici le 31 décembre. Une demande de report de match contre Leicester, prévu ce jeudi, a également été rejetée par la Premier League.

Le Daily Mail indiqua aussi que les Spurs ne peuvent pas faire appel de cette décision de l’UEFA mais n’envisagent pas non plus de la contester auprès du TAS. Relayé par les médias anglais, un porte-parole du club avait pourtant signifié vouloir tourner la page: "Nous sommes déçus par la décision de l'UEFA et le refus d'accorder plus de temps pour que le match soit reprogrammé. Cependant, nous devons accepter cette décision, et nous nous concentrons maintenant sur les compétitions dans lesquelles nous sommes encore engagés".

"Nous avions encore une chance de rester dans la compétition"

"Ayant le droit de jouer, ce n’est pas juste pour nous (que l’UEFA) a simplement dit que nous sommes éliminés de la compétition, a regretté le défenseur des Spurs Davidson Sanchez dans les colonnes de Sky Sports. Qui plus est en sachant que nous n’avons pas jouer en raison de cas de Covid. (…) Nous avions encore une chance de rester dans la compétition, donc c’est complètement injuste".