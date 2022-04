PAOK-OM: l'arbitre de Real-PSG au sifflet pour le bouillant quart retour de Conference League

L'OM affronte ce jeudi le PAOK Salonique lors du quart de finale retour de Conference League dans l'enceinte de la Toumba. L'UEFA a nommé un arbitre expérimenté pour cette affiche entre les Marseillais et le club grec, un officiel habitué à la Ligue des champions et au sifflet lors du récent huitième retour entre le Real Madrid et le PSG.

A quelques jours d'un Classique entre le PSG et l'OM, dimanche en clôture de la 32e journée de L1, le symbole est amusant. L'UEFA a nommé le Néerlandais Danny Makkelie pour diriger le quart de finale retour de Conference League ce jeudi à Thessalonique. Dans un duel qui s'annonce bouillant entre les Phocéens et l'équipe grecque, notamment après les incidents du match aller et la victoire marseillaise (2-1), l'officiel devra faire parler toute son expérience des grands rendez-vous.

Mais Danny Makkelie ne devrait pas se laisser submerger par l'enjeu d'un tel choc. Et pour cause, le 9 mars dernier, le Batave se trouvait au sifflet lors de la déroute du PSG face au Real Madrid (3-1) lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Un clin d'oeil que ne manqueront pas d'apprécier les supporters de l'OM après ses décisions arbitrales qui n'ont pas vraiment aidé les Parisiens... comme sur le contact entre Gianluigi Donnarumma et Karim Benzema sur le but égalisateur des Merengue.

>> PAOK-OM, l'avant-match en direct

Aucune victoire pour les clubs de L1

Privé de nombreux cadres pour son déplacement en Grèce, l'OM doit composer avec les forfaits de Milik et Balerdi ainsi qu'avec les suspensions de Boubacar Kamara, Gerson et Bamba Dieng lors de ce quart de finale retour de Conference League. Egalement suspendu pour ce match continental, Jorge Sampaoli sera remplacé par son adjoint Jorge Desio sur le banc de touche. Le technicien argentin ne fera donc pas directement face à Danny Makkelie.

>> Le meilleur de la Conference League est sur RMC Sport

Habitué à distribuer les cartons sur la scène européenne cette saison (32 jaunes et 2 rouges en 9 matchs), l'officiel néerlandais de 39 ans n'est pas forcément synonyme de bon souvenir pour les clubs de Ligue 1.

Cette saison, il a arbitré Lille lors de son nul contre Wolfsburg (0-0) ou pour la défaite de l'AS Monaco contre Chakhtar Donetsk lors des barrages (0-1) de la Ligue des champions. Une campagne 2021-2022 marquée par plusieurs chocs comme le Liverpool-Atlético (2-0) ou le duel entre l'AC Milan et les Reds (1-2) pendant les poules. Le récent Real-PSG constitue la dernière sortie européenne de Danny Makkelie avant ce quart de finale houleux de Conference League entre le PAOK et l'OM.