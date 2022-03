Porto-OL, les compos: Lyon avec son onze type, Dubois et Ndombele de retour

Avec les retours de Léo Dubois et Tanguy Ndombele, l'OL aligne sa grosse équipe au Portugal pour son 8e de finale aller de Ligue Europa face au FC Porto (coup d'envoi ce mercredi à 18h45, à suivre en direct sur RMC Sport 2 et RMC Story).

Mardi, Peter Bosz annonçait vouloir "faire tourner". Le turnover attendra. Face à Porto en 8e de finale aller de Ligue Europa ce mercredi soir (18h45, à suivre en direct sur RMC Sport 2 et RMC Story), l’entraîneur lyonnais aligne un onze de départ semblable à celle qui a disposé de Lorient vendredi (4-1). Il s'agit même de l'équipe type.

Retour de Dubois, Ndombélé préféré à Aouar

Deux changements sont ainsi à signaler: Dubois est de retour et reprend la place de Gusto dans le couloir droit de la défense alors que Ndombele est préféré à Aouar aux côtés de Caqueret dans l’entrejeu. Pour rappel, Boateng, Diomandé et Cherki sont blessés et absents pour ce beau choc. L’attaque restera la même, avec un trio Faivre-Paqueta-Toko Ekmabi derrière Dembélé.

Du côté de Porto, Sergio Conceição est également privé de plusieurs éléments (Wendell, suspendu et Manafa, blessé). L’ancien entraîneur nantais aligne un 4-4-2 où figure un seul changement par rapport au onze qui a battu Paços de Ferreira ce week-end (4-2): Sanusi pallie la suspension de Wendell sur le côté gauche de la défense.

Les équipes de départ:

Porto: Costa – Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu – Otavio, Vitinha, Uribe, Pepê – Evanilson, Taremi.

Remplaçants: Marchesin, C. Ramos, F. Cardoso, F. Conceição, Galeno, Grujic, B. Costa, T. Martinez, R. Semedo, A. Eustaquio, F. Vieira, G. Borges.

OL: Lopes – Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson – Caqueret, Ndombele – Faivre, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé.

Remplaçants: Pollersbeck, Bonnevie, Denayer, Aouar, Kadewere, Henrique, Gusto, Keita, Da Silva, Reine-Adelaïde, Barcola.