Porto-OL: Boateng blessé et absent du groupe

Peter Bosz a convoqué un groupe de 22 joueurs pour le déplacement à Porto, où l'OL disputera son 8e de finale aller de Ligue Europa. En raison de douleurs musculaires, Jérôme Boateng reste à Lyon.

Nouvelle tuile pour Jérôme Boateng. Ecarté du groupe pour raisons disciplinaires après la défaite à Monaco, l'international allemand souffre de douleurs musculaires qui l'empêchent de prétendre à une place dans le groupe qui s'envole pour Porto ce mardi, à la veille du 8e de finale aller de Ligue Europa face au leader du championnat portugais (à suivre mercredi dès 18h45 sur RMC Sport 1). Il avait retrouvé le chemin des terrains face à Lorient en championnat (1-4), en disputant 19 minutes.

Diomandé et Cherki également absent

Outre Boateng, Sinaly Diomandé, qui revient d'une grave blessure à la cheville, et Rayan Cherki, sur le carreau pour trois mois, sont également absents du groupe. En revanche, Léo Dubois et Tanguy Ndombele, absents en Bretagne, sont de retour et brigue une place dans le onze.

Pour cette recontre, Peter Bosz devrait conforter Thiago Mendes en défense centrale, malgré les retours de blessure de Damien Da Silva et Jason Denayer. Après une phase de groupes quasi parfaite (16 points), les Gones vont devoir hisser le curseur face à Porto, toujours invaincu cette saison en championnat et reversé de la Ligue des champions.

Le groupe de l'OL

Lopes, Pollersbeck, Bonnevie - Da Silva, Denayer, Dubois, Gusto, Emerson, Henrique, Lukeba - Aouar, Caqueret, Keita, Ndombele, Paqueta, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes - Barcola, Dembélé, Faivre, Kadewere, Toko Ekambi.