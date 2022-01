Mercato: Cavani veut rester à Manchester United, selon Rangnick

Pisté par le FC Barcelone, Edinson Cavani aurait confié à Ralf Rangnick son intention de rester à Manchester United jusqu'à la fin de la saison.

Edinson Cavani se plaît en Angleterre. Plus d'un an après son arrivée à Manchester United, l'attaquant uruguayen voudrait rester jusqu'à la fin de la saison, selon Ralf Rangnick, qui veut conserver son joueur. "Je lui ai dit que si cela dépendait de moi, je voudrais qu'il reste et j'ai eu une conversation avec lui. Nous avons parlé pendant près d'une demi-heure et il m'a dit qu'il voudrait rester jusqu'à la fin de la saison. Non seulement parce que je lui ai dit qu'il devrait rester, mais il l'a fait en son nom propre, et il m'a dit que je pouvais compter sur lui pour rester jusqu'à la fin de la saison et donner le meilleur de lui-même", a confié l'entraîneur des Red Devils en conférence de presse.

Pisté par le Barça

Malgré son faible temps de jeu et la rude concurrence en attaque, l'Uruguayen souhaite jouer davantage. Cette saison, il n'a disputé que onze rencontres, mais il reste sur deux titularisations consécutives face à Burnley et Wolverhampton. L'ancien parisien n'a inscrit que deux buts en huit apparitions en Premier League.

Alors que les Red Devils reçoivent Aston Villa ce lundi pour le troisième tour de FA Cup, Edinson Cavani pourrait faire gonfler ses statistiques. Une façon de montrer que son esprit est toujours à Manchester, malgré les nombreuses rumeurs l'envoyant au FC Barcelone. La donnée sera peut-être différente le 30 juin prochain, à la fin de son contrat.