Equipe de France féminine: terrible nouvelle pour Amandine Henry, forfait pour le Mondial

Victime d'une lésion musculaire du mollet gauche, Amandine Henry doit déclarer forfait pour la Coupe du monde, qui débute le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un coup dur pour l'ancienne Lyonnaise, qui faisait son retour en sélection après presque trois ans d'absence.

Terrible nouvelle pour Amandine Henry et les Bleues. Après la vive inquiétude en marge de la victoire de l'équipe de France face à l'Irlande en amical, la milieue de terrain (93 sélections) ne disputera pas la Coupe du monde qui démarre le 23 juillet pour les joueuses d'Hervé Renard. "Les examens médicaux passés par la milieu de terrain de Angel City (Etats-Unis) ce vendredi après-midi ont révélé une lésion musculaire du mollet gauche", explique la FFF dans un communiqué.

Elle est remplacée par la défenseure Aïssatou Tounkara, initialement réserviste, qui "n’avait pas quitté l’équipe et avait été du voyage en République d'Irlande. Elle réintégrera le groupe dès ce vendredi soir, à l’issue de la soirée libre accordée aux joueuses à la veille de leur départ."

Départ pour l'Australie ce samedi

C'est une nouvelle grande déception pour la joueuse de 33 ans, longtemps tenue à l'écart par l'ancienne sélectionneure Corinne Diacre, et qui avait été rappelée in extremis par Hervé Renard pour la compétition en Océanie. Depuis le début du rassemblement, le 20 juin à Clairefontaine (Yvelines), l'encadrement de l'équipe de France avait ménagé la milieu défensive, sevrée de compétition depuis début mars en raison d'une blessure à un genou, d'abord, puis d'un arrêt maladie pris "pour raisons personnelles".



La nouvelle joueuse d'Angel City (Etats-Unis), ancienne figure de l'OL aux sept titres en Ligue des champions, a ressenti une douleur assez vive lors de l'entraînement, mercredi à Dublin, ce qui l'avait contraint au forfait face à l'Irlande (3-0), jeudi. Au début du rassemblement, elle avait confié à RMC Sport son enthousiasme à l'idée de revenir au château. "Cela faisait presque trois ans que je n'étais pas revenue, j'ai beaucoup de souvenirs. Je me dis 'ça y est, on y est', à moi de saisir cette chance. Forcément, c'est le rêve de petite fille. L'équipe de France, c'est ce qui te fait vibrer, c'est aussi ce qui met l'étincelle dans ta carrière, ça m'avait manqué.

La liste officielle doit être transmise à la Fifa le 10 juillet au plus tard, mais la fédération française peut remplacer une joueuse, en cas de forfait, jusqu'au samedi 22 juillet, soit 24 heures avant l'entrée en lice contre la Jamaïque au Mondial. Après une soirée libre, les Bleues décollent samedi direction l'Australie.