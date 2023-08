Equipe de France: Hervé Renard regrette le match de préparation programmé contre l'Australie avant le Mondial par le staff de Corinne Diacre

Hervé Renard a déploré mardi le choix du staff précédent de Corinne Diacre de programmer un match de préparation entre l'équipe de France et l'Australie avant la Coupe du monde féminine. Les Bleues retrouveront en quart de finale les Australiennes, samedi à Brisbane.

Comme on se retrouve... Quelques semaines après une défaite en amical (0-1) à la mi-juillet, les joueuses de l'équipe de France vont retrouver l'Australie ce samedi lors des quarts de finale du Mondial féminin à Brisbane (9h, heure française). A quelques jours de ces retrouvailles contre l'un des pays hôtes du tournoi, et dans la foulée d'une belle victoire face au Maroc (4-0), Hervé Renard a regretté la décision prise par le staff précédent de Corinne Diacre d'affronter les Matildas pendant la préparation.

"Je vais être très honnête avec vous, je n’ai pas décidé de ce match. Mais si c’est moi qui avais décidé, on n’aurait pas joué contre l’Australie avant la compétition, a lâché en anglais le sélectionneur sans jamais citer l'ancienne patronne des Bleues évincée en mars dernier. Parce que, quand vous préparez une compétition et que vous savez qui est dans votre partie de tableau, c’est mon opinion mais vous ne jouez pas contre une équipe forte comme celle-ci."

"Nous n’étions pas à 100%"

Pas encore au point au moment de défier les partenaires de Sam Kerr avant la Coupe du monde, les Bleues sont ensuite montées en puissance. Après un nul inaugural contre la Jamaïque (0-0), la France a enchaîné trois succès convaincants contre le Brésil (2-1), le Panama (6-3) et les Lionnes de l'Atlas (4-0). Trois succès qui ont confirmé la belle forme des partenaires d'Eugénie Le Sommer et Wendie Renard durant la compétition. Surtout, les Bleues ont semblé franchir un cap physiquement sur leurs dernières sorties.

"Donc ce match (l'amical contre l'Australie) était un peu spécial pour nous. Nous étions arrivés seulement quatre jours auparavant, a encore précisé Hervé Renard lors de son passage en conférence de presse. Les joueuses n’avaient pas très bien dormi pour jouer ce match, mais ce n’est pas une excuse."

Et le sélectionneur tricolore de conclure en guise d'avertissement: "Nous n’étions pas à 100% mais pour le prochain match nous aurons besoin d’être à plus de 100% parce que l’équipe d’Australie est très forte. On la connait parfaitement et nous serons prêts pour ce match très important."

Les Australiennes, qui ont récupéré Sam Kerr ce mardi, sont prévenues: les Bleues montreront un autre visage lors du quart de finale. Les Françaises rêvent d'égaler leur meilleure performance au Mondial en rejoignant le dernier carré mais pour cela il faudra résister à l'impact physique des Matildas. Cette fois, et contrairement au récent match de préparation, les protégées d'Hervé Renard seront prêtes.