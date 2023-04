Équipe de France féminine: "Très fier d'être le coach de cette équipe", l'émotion d'Hervé Renard lors de son premier discours

Réunie à Clairefontaine depuis lundi, l'équipe de France féminine prépare deux matches amicaux contre la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril). Tout juste nommé sélectionneur des Bleues, Hervé Renard a pu livrer son premier discours auprès de ses nouvelles joueuses, empli de fierté.

L'aventure d'Hervé Renard avec l'équipe de France a véritablement débuté lundi à Clairefontaine, à 108 jours de la Coupe du monde 2023. Avenant et souriant pour accueillir ses nouvelles joueuses à l'entrée du château des Tricolores, le coach de 54 ans a tenu dans la foulée son premier discours de sélectionneur.

"Pour moi, c'est un plaisir immense d'être là. Ma vie a été faite de telle sorte que je n'ai jamais imaginé me retrouver là. Mais c'est comme ça, c'est le destin", explique-t-il à ses 26 joueuses dans une vidéo diffusée par la Fédération française de football mardi.

"Je peux imaginer ce que ça doit faire de représenter son propre pays"

"Je suis très fier d'être le coach de cette équipe, parce que c'est mon pays (il montre son écusson de l'équipe de France), c'est quelque chose d'immense, poursuit-il avec émotion. J'ai eu la chance de diriger six équipes nationales différentes (les sélections masculines de Zambie à deux reprises, Angola, Côte d'Ivoire, Maroc et Arabie saoudite, ndlr). (...) Je peux imaginer ce que ça doit faire de représenter son propre pays, déjà que j'ai déjà été transcendé en défendant les couleurs d'autres nations... C'est quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais quand on défend sa propre nation, ça doit être exceptionnel."

Avant de se projeter sur le prochain objectif majeur des Bleues, le Mondial 2023, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août: "Ce n'est pas possible qu'avec des joueuses de votre qualité, on ne puisse pas faire quelque chose d'exceptionnel". À moins de quatre mois du début de la compétition, l'équipe de France doit affronter la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril) en amical.