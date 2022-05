Gabon: Aubameyang prend sa retraite internationale

La fédération gabonaise annonce la retraite internationale de son attaquant phare Pierre-Emerick Aubameyang, à 32 ans. Une décision qui survient quelques mois après la polémique sur son forfait pour la dernière CAN.

Pierre-Emerick Aubameyang tourne la page. Cinq mois après une grosse polémique autour de sa préparation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et de son absence pour la compétition, l’attaquant du FC Barcelone annonce dans une lettre à sa fédération qu’il ne rejouera plus pour le Gabon.

"Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale, annonce-t-il dans le communiqué publié par la FEGAFOOT. Je tiens à remercier le peuple gabonais et tous ceux qui m’ont soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments".

Début janvier, il avait été aperçu avec Mario Lemina dans une boîte de nuit à Dubaï à quelques jours du début de la CAN. Les deux hommes avaient été testés positifs au Covid dans la foulée. Ce qui leur avait ensuite empêché de disputer la compétition… mais pas de rentrer en Europe et de retrouver les terrains de Ligue 1 pour l’ancien marseillais le jour de l’élimination de sa sélection. Devant la polémique, le milieu niçois avait annoncé sa retraite internationale dans la confusion avant de se raviser quelques minutes plus tard.

La fédération voulait qu'il continue

"La Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) a salué l’immense carrière et la régularité au haut niveau de celui qui a su vendre, grâce à son professionnalisme, l’image du Gabon dans le monde, est-il expliqué dans le communiqué. Non sans rappeler le souhait de la FEGAFOOT de voir le capitaine poursuivre l’aventure avec les Panthères".

Depuis son premier match en mars 2009, Pierre-Emerick Aubameyang a disputé 63 capes avec le Gabon, pour un total de 29 buts, 10 passes décisives et trois Coupes d’Afrique disputées, dont le meilleur résultat est un quart de finale en 2012. Sa dernière sélection remonte au 4 janvier dernier contre la Mauritanie (1-1).