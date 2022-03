Guerre en Ukraine: Dzyuba dément les propos de son sélectionneur sur son refus pour raisons politiques

Artem Dzyuba a nié ce mardi avoir décliné de rejoindre la sélection russe en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le capitaine de la Sbornaïa a justifié son absence par des raisons familiales.

Habituel capitaine de l'équipe nationale russe, Artem Dzyuba ne participera pas au prochain rassemblement de la Sbornaia. Si le sélectionneur Valery Karpin a justifié son absence à cause de raisons politiques et notamment la proximité de l'attaquant avec l'Ukraine, terre de certains membres de sa famille. Mais ce mardi, le principal intéressé a démenti cette information.

"Ce n'est pas à cause de problèmes politiques que je n'ai pas rejoint l'équipe nationale, a indiqué Artem Dzyuba auprès du journal russe Sport-Express. C'est à cause de problèmes familiaux mais je ne veux pas entrer dans les détails."

>> Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le sport

Dzyuba invoque "un malentendu" avec Karpin

Un temps critiqué pour le silence des footballeurs russes après le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Artem Dzyuba s'était finalement exprimé pour afficher un léger soutien à la Russie et surtout regretter les discriminations liées aux nationalités. Et pour cause, le buteur du Zenith Saint-Pétersbourg possède des origines ukrainiennes. Mais à l'écouter, ce n'est pas la raison de son absence en sélection. Son coach a dû mal comprendre.

"Il me semble qu'il y a un malentendu, a encore estimé l'attaquant de 33 ans. Valery Karpin m'a mal compris, ou mes paroles ont été mal interprétées."

La Russie privée des barrages pour la Coupe du monde

Qualifiée pour les barrages de la Coupe du monde 2022, la sélection russe a finalement été exclue par la Fifa en raison du contexte géopolitique et du refus des potentiels adversaires d'affronter la Sbornaïa.

A défaut de jouer pour rejoindre le Mondial au Qatar, les protégés de Valery Karpin vont organiser un stage de travail pendant la prochaine trêve internationale. Pour l'occasion, le sélectionneur n'a convoqué que des joueurs évoluant en Russie. Artem Dzyuba, malgré ses 55 sélections avec l'équipe nationale et son statut d'indiscutable, ne sera pas présent.