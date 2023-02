FFF: on en sait plus sur le travail de Le Graët à la Fifa

Noël Le Graët a annoncé ce mardi sa démission du poste de président de la Fédération française de football lors d’une réunion exceptionnelle de son Comité exécutif. Le dirigeant breton va rapidement rebondir au sein du bureau de la Fifa à Paris… avec un rôle tout sauf nouveau pour lui. Explications.

Mis en retrait depuis le mois de janvier, Noël Le Graët a finalement quitté ses fonctions de président de la Fédération française de football ce mardi. Le désormais ex-président de la FFF a informé le Comex de sa décision après plusieurs mois dans la tourmente pour sa gestion de l’instance et des accusations de harcèlement. Le dirigeant breton va pourtant rester dans les arcanes du football au sein du bureau parisien de la Fifa.

Représentant du président de la Fifa dans la capitale française depuis janvier 2022, Noël Le Graët exerce donc ce rôle depuis plus d’un an et sa nomination par Gianni Infantino.

Plusieurs activités de la Fifa à Paris

A Paris, la Fifa a relocalisé ses activités liées à l’accueil et les relations avec les fédérations, les coopérations techniques en faveur du développement du football (programme Forward…) ainsi que la nouvellement créée Chambre de compensation de la Fifa chargée de centraliser, traiter et automatiser les paiements entre clubs lors des transferts.

Installée en Suisse après avoir quitté Paris en 1932, la Fifa a donc effectué son retour en France l’an passé. Au moment de sa nomination comme délégué de Gianni Infantino au sein du bureau parisien, Noël Le Graët n’a jusqu’ici pas eu un rôle actif. Et pour cause : son poste ne comprenait pas de prérogatives administratives mais portait surtout sur des questions de représentation.

Le flou pour les membres du Comex

Les contours flous de ce rôle au siège parisien de l’instance internationale ont aussi trompé certains membres du Comité exécutif de la FFF qui ont pu faire penser, dans leurs prises de paroles respectives ce mardi, à un nouveau poste pour Noël Le Graët au sein de l’instance internationale. Au mieux, le Breton pourrait éventuellement bénéficier d'un nouveau titre plus en adéquation avec son activité. Rien n'est encore officiel.

"Le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience", a indiqué Eric Borghini, membre du comité exécutif de la FFF, ce mardi midi devant le siège de l’instance. Et Vincent Labrune d’abonder: "Il va maintenant poursuivre ses aventures, sa carrière. Il a un boulot prochain qui débute à la Fifa."