Les frères Griezmann ferment leur équipe esport

Antoine et Théo Griezmann ont annoncé ce lundi la fin de l’aventure de leur équipe esport. Après bientôt deux ans d’existence, la structure se met en pause indéterminée, notamment en raison de la fin de nombreux contrats de sponsoring.

Tout juste auréolé d’un beau succès avec l’équipe de France et d’un titre en Ligue des nations, Antoine Griezmann a également connu un revers de fortune ce lundi. L’attaquant aux cent sélections chez les Bleus et son frère ont annoncé la mise en sommeil de leur équipe d’esport.

"Triste jour sur la banquise. C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons l’arrêt momentané de toutes nos activités liées à l’esport, a précisé Grizi Esport dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Dans le contexte actuel entourant le secteur ainsi que nos très nombreuses fins de contrats, il est plus judicieux pour nous de faire une pause dans nos activités afin de prendre du recul sur l’avenir de la structure."

"Très fiers du chemin parcouru"

Passionné de jeux vidéo, il a souvent enflammé les réseaux sociaux avec ses parties de Football Manager, Fifa ou même avec ses célébrations en hommage à Fortnite, Antoine Griezmann avait lancé la structure avec son frère en janvier 2020.

Le champion du monde 2018 et ses proches ne manquaient pas d’ambition et avaient même recruté plusieurs grans noms de la scène tricolore sur cinq jeux différents (Fifa, RainbowSix Siege, Counter Strike, League of Legends et Fortnite).

Mais voilà, la crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné l’annulation de nombreux événements et a entraîné une certaine baisse des revenus de sponsoring dans le monde de l’esport pour les grosses structures. Après voir déjà perdu deux joueurs phares de Fifa début septembre (Mino et Rafsou), Grizi Esport a également annoncé la fin des contrats de tous ses gamers professionnels, désormais tous "free agent".

"Nous sommes très fiers du chemin parcouru depuis la création du projet et du niveau ultra compétitif que nous avons réussi à atteindre avec toutes nos équipes en un si court laps de temps, a encore précisé la structure via son communiqué. Merci à tous les membres de la structure qui nous ont permis d’arriver là où nous en sommes aujourd’hui. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et nous sont soutenus […] A très bientôt !".