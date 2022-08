Affaire Pogba: une enquête également ouverte en Italie

En plus de l'enquête française, le parquet de Turin a ouvert une enquête pour "chantage et extorsion aggravée" contre X. Paul Pogba a déposé plainte le 16 juillet dernier dans le Piémont.

Nouvel épisode judiciaire dans la très médiatique affaire Pogba. En plus de l'enquête française, le parquet de Turin a ouvert une enquête pour "chantage et extorsion aggravée" contre X. Les personnes sont en cours d'identification, l'enquête ne fait que débuter.

C'est le 16 juillet que Paul Pogba a déposé plainte à Turin. Le 1er août 2022, les autorités italiennes ont décidé d'alerter le parquet de Paris pour des faits qui se seraient produits en France.

Mathias Pogba prend de nouveau la parole

Mardi soir, Mathias Pogba, dont la vidéo avait été la première pierre du grand déballage médiatique, a de nouveau pris la parole sur les réseaux sociaux ce mardi pour répondre aux diverses accusations à son encontre. Il dément notamment l'extorsion dont aurait été victime l'international français.

"Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué, facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu'il y a des preuves d'un geste consenti?", écrit le frère aîne du champion du monde 2018.

Dans cette vidéo, l'ancien joueur de Belfort accuse son frère de mensonge au sujet du sort jeté sur Kylian Mbappé qu'il aurait demandé à un marabout et assure que le paiement de Paul, qui serait de 100.000 euros, était bien déclaré et surtout consenti par le milieu de la Juventus et de l'équipe de France. Charge aux autorités, françaises comme italiennes, de démêler le vrai du faux.