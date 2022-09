Liga: de retour en forme, Dembélé veut "gagner la Ligue des champions avec Barcelone"

De retour en excellente forme depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du Barça, Ousmane Dembélé a vu ses performances lui ouvrir à nouveau les portes de Clairefontaine, à deux mois du Mondial. Il s'est confié au micro de Jérôme Rothen, en compagnie de Mathieu Bodmer et Fabrice Hawlkins.

C’est le principal trophée qui manque à son palmarès. Champion du monde, Ousmane Dembélé n’a toujours pas remporté la C1 avec le Barça malgré ses cinq saisons passées au club. A 25 ans, et de retour en excellente forme, "Dembouz" fait de la Ligue des champions son principal objectif. Interrogé par Jérôme Rothen sur ses ambitions, d’un point de vue individuel et collectif, l’ailier du Barça dégaine : "Personnellement, moi, c’est de gagner la Ligue des champions avec Barcelone. Que Barcelone regagne la Ligue des champions. Cela fait maintenant sept ans qu’ils n'ont pas gagné – dernière victoire lors de la saison 2014-2015 -. Qu’ils gagnent des titres, la Liga, la Ligue des champions, c’est le plus important", a-t-il assuré.

Malgré ses sept saisons en professionnel (il vient d’entamer sa huitième), le natif d’Evreux n’a jamais été en mesure de remporter la C1. Son meilleur résultat dans la compétition est une demi-finale en 2018-2019 (désillusion du Barça face à Liverpool et défaite 4-0 à Anfield).

"Avec la confiance de Xavi, j’étais obligé de rester"

Plombé par les blessures jusqu’en 2021, Ousmane Dembélé a travaillé pour mettre fin à ses séries de blessures. Un temps annoncé sur le départ (il allait arriver en fin de contrat en juin dernier), "Dembouz" a finalement prolongé son bail en Catalogne. Une décision mûrement réfléchie, et la conséquence directe de son excellente relation avec Xavi :

"Bien sûr, avec la confiance de Xavi, j’étais obligé de rester. J’ai sa confiance, je me sens bien dans le vestiaire, avec tous ces jeunes, toute cette équipe et maintenant ça fait six ans que je suis à Barcelone (il dispute sa sixième saison) et je me sens bien." Titulaire cette saison sur le côté droit de l’attaque barcelonaise et de retour en Bleus juste avant la Coupe du monde, Ousmane Dembélé espère faire une grande saison, qui commencera par réussir à enchaîner sans se blesser.