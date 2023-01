Atlético: Griezmann s’est invité à la télévision espagnole pour commenter un match de foot US

Grand amateur de sports américains, Antoine Griezmann s'est invité sur la plateau de la chaîne espagnole Movistar+ pour commenter la rencontre de foot US entre les Buffalo Bills et les Cincinnatti Bengals, dimanche.

Passeur décisif et buteur samedi lors de la victoire de l’Atlético de Madrid face à Valladolid (3-0) samedi, Antoine Griezmann (31 ans) a enfilé un autre costume le lendemain. L’attaquant français s’est invité sur le plateau de la chaîne espagnole Movistar+ pour intervenir sur le match de foot US entre les Buffalo Bills et les Cincinnatti Bengals (10-27).

"Je voulais être en plateau pour le match"

"Hier, j’ai écrit à Ruben (présentateur de l’émission, ndlr) et je lui ai dit que je voulais être en plateau pour le match parce que c’est un bon match", a souri le Français. Il a confié son grand bonheur d’avoir assisté à la rencontre dans une position nouvelle pour lui. "Merci beaucoup les gars, j'ai beaucoup apprécié d’être en plateau, a confié le champion du monde 2018. Continuez pour que les gens s'amusent avec vous."

Grand amateur de sports américains, dont le foot US et la NBA, Griezmann a assisté (presque) aux premières loge au succès de Cincinnati, guidé par Joe Burrow, contre Buffalo (27-10). Les Bills retrouveront les Bengals les Chiefs de Kansas City en finale de conférence un an après leur succès à ce même stade face à ce même adversaire (27-24 après prolongation) à la surprise générale. Joe Burrow, quaterback des Bills, a promis un duel entre "deux des meilleures équipes de la ligue" mais aussi entre "deux des meilleurs quarterbacks de la ligue", en faisant référence à Patrick Mahomes.

L'affiche de l'autre finale de conférence sera San Francisco 49ers-Philadelphie Eagles. Le Super Bowl opposera les deux vainqueurs des finales de conférence le 13 février prochain à Glendale (Arizona). Griezmann aura joué face au Celta Vigo quelques heures plus tôt avec l’Atlético. Il n’a pas encore annoncé sa présence sur Movistar+ comme consultant.