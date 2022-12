Atlético: la nouvelle coupe de cheveux colorée de Griezmann

Antoine Griezmann, milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, a affiché une coupe de cheveux très remarquée jeudi lors de la victoire face à Elche (2-0) au cours de laquelle il a délivré une passe décisive.

Comme Kylian Mbappé notamment, Antoine Griezmann (31 ans) a déjà repris la compétition en club moins de deux semaines après la finale de la Coupe du monde perdue par la France face à l’Argentine (3-3, 4 tab 2). Et quelque chose avait changé chez l’international français. Son positionnement, déjà: aligné dans un rôle plus défensif de relayeur avec les Bleus, il a retrouvé celui plus offensif en soutien de l’attaquant Alvaro Morata.

Le Français s’est aussi fait remarquer pour sa nouvelle coupe de cheveux très voyante. Il a troqué le blond argenté pendant le Mondial pour le rose très flashy pour ce retour en Liga. Le champion du monde 2018 assume régulièrement des styles capillaires osés qui ne l’empêchent pas de briller sur le terrain. Jeudi, il a débloqué la rencontre en délivrant une passe décisive pour Joao Felix sur l’ouverture du score. C’est aussi lui a qui a lancé Alvaro Morata sur l’action du deuxième but.

Le joueur français a reçu une belle ovation du Wanda Metrpolitano avant la rencontre tout comme les champions du monde argentins Rodrigo De Paul, Angel Correa et Nahuel Molina. Beau joueur, Griezmann les a d’ailleurs chaleureusement applaudis, ce que la presse argentine n’a pas manqué de saluer.

L’international français, devenu meilleur passeur de l’histoire des Bleus pendant le Mondial, a été remplacé à la 79e minute par Saul Niguez. Grâce à sa victoire, l’Atlético prend provisoirement la troisième place en Liga.