Barça: après la victoire en Coupe du Roi, Barcelone lance l'opération séduction pour Messi

Auteur d'un doublé ce samedi face à Bilbao (4-0) en finale de Coupe du Roi, Lionel Messi a une nouvelle fois contribué à un titre du FC Barcelone, pour un 35e trophée collectif pour l'Argentin avec son équipe de toujours. Dès le coup de sifflet final, c'est tout un club qui a multiplié les déclarations pour exprimer le souhait de voir la "Pulga" continuer encore quelques années de plus en Catalogne.

Le FC Barcelone a lancé l'opération séduction pour garder Lionel Messi. Le capitaine du club catalan a livré une nouvelle prestation de haut niveau ce samedi, lors de la finale de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao (4-0), avec un doublé. Un 35e trophée pour l'Argentin en Catalogne, peut-être le dernier pour un joueur qui n'a pas encore prolongé un contrat qui arrive à échéance en juin prochain.

>> Les infos mercato en direct

"Nous essayons de faire le maximum pour qu'il reste avec nous plus d'années"

Du nouveau président Joan Laporta, déjà en poste lorsque Messi avait signé son premier contrat professionnell, à Ronald Koeman en passant par les joueurs, tous ont mis en valeur une nouvelle fois la star du Barça. "On ne sait jamais car c'est à Messi de décider de son futur. Comme l'a dit le président, nous essayons de faire le maximum pour qu'il reste avec nous plus d'années, a indiqué Koeman sur une prolongation éventuelle de Messi. Car encore une fois, en finale, il a montré qu'il était le meilleur joueur du monde. Avec une grande efficacité, il a dirigé l'équipe de la meilleure manière possible."

Même son de cloche du côté de Joan Laporta, élu en mars dernier et réputé proche de Messi. "Leo est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça, a déclaré le dirigeant catalan au micro de la chaîne Telecinco après cette victoire en Coupe du Roi. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous." Laporta a déjà déclaré à plusieurs reprises que sa priorité était de prolonger Messi, en faisant même un argument de campagne pour l'élection présidentielle.

La scène était d'ailleurs éloquente à l'issue du match samedi, après la remise du trophée. Les jeunes du Barça sont venus poser tour à tour avec Lionel Messi et le trophée. Comme le symbole peut-être d'une transition entre l'Argentin, formé au club, et la nouvelle génération que Messi pourrait encadrer pour sa fin de carrière. Sur les réseaux sociaux du club, de nombreux contenus ont été postés à la gloire de Messi, encore élu homme du match ce samedi face à Bilbao.

Buteur ce samedi, Antoine Griezmann partageait aussi son espoir d'évoluer encore avec Messi la saison prochaine. "Je crois qu’il est bien ici, on verra ce qu’il se passe. Ce n’est pas entre nos mains. C’est lui qui décidera, mais on est fiers et heureux de l’avoir avec nous et j’espère qu’il restera", a lancé le champion du monde français, qui a remporté face à Bilbao son premier titre en Catalogne.

Messi évoque une "année difficile, de transition"

Vainqueur de son 35e trophée avec son club de toujours, Lionel Messi a lui évoqué sa fierté de décrocher un nouveau titre. "C'est une journée très heureuse pour ce groupe qui méritait la joie. C'est très spécial d'être le capitaine de l'équipe où j'ai joué toute ma vie, et très spécial de pouvoir lever la Coupe, a déclaré Messi sur la chaîne du club. C'est une année difficile, et pour nous, pouvoir gagner la Coupe du Roi et avoir toujours des chances de titre en Liga, c'est très important. C'est une année différente, de transition, avec beaucoup de jeunes."

Content d'avoir inscrit une nouvelle ligne à son palmarès, Lionel Messi montrait son ambition ici quant à un doublé avec la Liga cette saison. Malgré une dernière défaite lors du Clasico face au Real Madrid, l'espoir reste permis pour le FC Barcelone, actuel 3e du championnat après 30 journées, à deux points de l'Atletico de Madrid qui continue de mener la danse. Messi et ses coéquipiers retrouveront d'ailleurs la Liga ce jeudi (22h), au Camp Nou, pour y défier Getafe.