Barça: "Ça me fait rire", Suarez défend Messi après la polémique sur ses exigences pour prolonger

En 2020, à un an de l'expiration de son contrat, le Barça avait tout tenté pour prolonger Léo Messi, avant de baisser les bras devant ses exigences. Interrogé par Marca, Luis Suarez a volé au secours de son ami, notamment sur la question... de la loge au Camp Nou.

"Ça me fait rire. C'est quelque chose de très normal pour tout joueur. Si vous vérifiez les contrats de n'importe quel footballeur d'élite, ils doivent tous avoir leur loge", s'exclame Luis Suarez, réagissant pour Marca à la polémique sur l'une des exigences de Léo Messi pour prolonger.

En 2020, alors qu'il était à un an de la fin de son contrat, "la Pulga" avait communiqué par mail au Barça un certain nombre d'exigences pour signer un nouveau bail. Parmi elles, une - et pourtant pas la plus folle - a particulièrement fait parler les observateurs en Espagne. L'attaquant argentin avait demandé une loge réservée pour sa famille, ainsi que celle de son ami Luis Suarez, au Camp Nou: "Moi, par exemple, à l'Atlético, j'avais la mienne, au Nacional aussi... C'est pourquoi toutes ces spéculations me font rire. En réalité, Leo essayait de faciliter la vie du club car, partagée par nos deux familles, ce n'était qu'une loge. C'était plus difficile pour le Barça si Suárez en avait une et Messi une autre (rires)", a défendu Suarez.

Un futur projet en commun pour les deux joueurs ?

Tout comme Messi et Neymar lorsque le Brésilien avait rejoint Paris, Suarez et Messi se sont jurés de rejouer un jour ensemble. Le premier, Léo Messi l'a retrouvé il y a un an, et ils semblent enfin retrouver leur entière complicité cette saison sous le maillot du PSG.

Concernant l'Uruguayen, est-il possible de le revoir un jour avec le même maillot que Léo Messi, par exemple en MLS ? "Je ne sais pas encore, confie Suarez. C'est l'une des options que je vois de très près, mais maintenant je n'y pense plus. Je pense à mon club et je m'amuse au Nacional."