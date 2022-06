Barça: des mesures pour remplir au maximum le Camp Nou de supporters catalans

Le FC Barcelone détaille ce mercredi une série de mesures prises pour lutter contre une enceinte parfois clairsemée. L’idée est aussi d’éviter de répéter le fiasco du quart de finale de Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort, où plusieurs dizaines de milliers de supporters allemands avaient "envahi" le Camp Nou.

"L'objectif est d'avoir le stade plein de socios et de supporters du Barça". Le message d’Elena Fort, porte-parole du club catalan, est clair: le FC Barcelone ne veut plus revivre le fiasco du quart de finale retour de Ligue Europa le 14 avril dernier. Ce jour-là, entre 20.000 et 30.000 supporters de l’Eintracht Francfort avaient pris place dans les travées du Camp Nou, gommant l'impression pour l'équipe de jouer à domicile.

Le Barça veut "remplir le Camp Nou de socios" et "éviter les fraudes"

"C'est un privilège d'être membre et d'assister aux matchs et nous appelons les titulaires à une responsabilité partagée pour que quiconque ne puisse pas y aller renonce à sa place, poursuit Fort dans des propos relayés par Marca. Nous voulons remplir le Camp Nou de socios. Mais nous voulons aussi en faire bon usage et éviter les fraudes".

Avant de prendre place dans l’enceinte du stade olympique Lluís Companys pour la saison 2023-2024, le temps d’effectuer les travaux au Camp Nou, le Barça annonce, au cours de cette prise de parole, une multitude de changements pour éviter de voir son stade partiellement vide ou rempli d'un nombre conséquent de supporters adverses, comme le liste Mundo Deportivo.

Les absents sanctionnés, place aux billets nominatifs

Ainsi, à compter de la saison prochaine, un nouveau recensement des socios sera effectué, comme pour faire un premier tri. Mais ce n’est pas tout puisque les abonnés pas assez fidèles seront sanctionnés. Si ceux qui assisteront à 85% des matchs (entre 9.000 et 10.000 socios sont concernés) bénéficieront d’avantages comme des réductions, ceux qui auront manqué dix rencontres dans la saison sans avoir libéré leur place comme le prévoit le système ‘Seient Lliure’ (littéralement 'place libre') seront quant à eux privés de stade. En cas d’absence sur la totalité de la saison 2022-2023, l’abonnement sera perdu pour 2023-2024.

Enfin, pour éviter de voir une nouvelle marée de supporters visiteurs envahir le Camp Nou et en réponse au chaos du stade de France lors de la finale de la Ligue des champions où des faux billets avaient fait leur apparition, le Barça veut aussi agir. La sécurité de l’abonnement digital, qui pourra être transféré à un socio ou un proche en cas d’absence, sera notamment renforcée. Les billets seront désormais tous numériques et nominatifs pour éviter les fraudes et garantir une traçabilité.