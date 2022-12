France-Pologne: chaînes de Koundé, selfies polonais avec Mbappé... Les coulisses de la qualification des Bleus pour les quarts

Favorite de sa confrontation contre la Pologne, dimanche en huitième de finale du Mondial (3-1), la France n’a pas tremblé. Après un match abouti, les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale, pour la troisième fois de suite. Coulisses.

Pas du genre à douter. Les Bleus n’ont pas été perturbés suite au dernier match de poule décevant contre la Tunisie (défaite 1-0), où le niveau affiché par ceux qui entrent habituellement en cours de jeu n’a pas plu au sélectionneur. Après ce premier revers au Mondial, Didier Deschamps en a d’ailleurs parlé à certains d’entre eux. Youssouf Fofana, en difficulté mercredi dernier, en a fait partie. "Même le coach est venu me voir. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde en a commis. J'ai la confiance du coach et de tout le groupe", confiait le milieu de Monaco après avoir joué une demi-heure contre la Pologne. Cet épisode n’a pas perturbé la confiance du groupe, qui vit toujours aussi bien. A l’entrainement avant le huitième, le sélectionneur répète d’ailleurs à ses joueurs qu’avec cet état d’esprit, ils peuvent aller très loin.

Koundé et ses chaines, Pavard déclassé

Le onze de départ contre la bande de Robert Lewandowski ne faisait pas beaucoup de mystère. Après ses bonnes prestations lors des deux premières rencontres, Dayot Upamecano retrouve dimanche sa place en charnière. Jules Koundé, lui, est toujours positionné dans le couloir droit qu’il n’affectionne pas tellement. Le défenseur du FC Barcelone a par ailleurs irrité son coach avec ses deux chaînes portées autour du cou.

Elles sont passées inaperçues auprès des arbitres avant le début du match. Un assistant s’en est rendu compte sur une touche et c’est un adjoint de "DD" qui a dû aller retirer les bijoux du joueur. Benjamin Pavard, lui, était sur le banc. Les relations avec son sélectionneur se sont réchauffées ces derniers jours, pour le bien du groupe notamment. Cependant, comme l’entrée en jeu d’Axel Disasi le montre, Pavard a été déclassé. A court terme, difficile de l’imaginer retrouver un rôle majeur sur le terrain.

Le Kylian Mbappé show

A la fin de la rencontre, dans le couloir qui mène au vestiaire, les joueurs avaient le sourire. Antoine Griezmann montrait son biceps tatoué, comme un clin d’œil à la montée en puissance des Bleus. Kylian Mbappé, toujours aussi calme, regagnait un vestiaire encore rythmé par "Freed From Desire", l’hymne des Bleus dixit Adrien Rabiot. Mbappé est ensuite sorti récupérer son trophée d’homme du match. Avant la conférence de presse, le numéro 10 des Bleus a discuté avec Robert Lewandowski. Accolade chaleureuse et une certaine complicité entre les deux buteurs du soir. Kamil Glik, ancien partenaire de Mbappé à Monaco, n’était pas loin. Scène amusante : plusieurs membres du staff polonais faisaient presque la queue pour avoir un autographe ou une photo avec Kylian Mbappé.

Peu de joueur sont allés voir leurs familles dans les tribunes comme ils le font depuis le début du tournoi après les matchs. Et pour cause: les Bleus ont retrouvé leurs proches directement à leur hôtel, plus tard dans la soirée.