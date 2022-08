Mercato: pourquoi le Barça n'a pas (encore) inscrit Jules Koundé en Liga

Arrivé cet été en provenance de Séville, Jules Koundé n'a pas été inscrit par le Barça auprès de la Liga. Le défenseur français est la seule recrue à rester à l'écart avant le premier match contre le Rayo ce samedi.

Faux départ. Jules Koundé ne figure pas sur les registres du Barça enregistrés auprès de la Liga, quand bien même les Catalans affronteront le Rayo Vallecano ce samedi pour le compte de la première journée de Liga. Le défenseur français est l'unique recrue du grand mercato estival barcelonais à être laissée sur la touche, pour plusieurs raisons.

Encore quelques millions de masse salariale à économiser

L'activation du quatrième et dernier levier, c'est-à-dire la vente du dernier paquet d'actifs approuvé par l'assemblée des délégués le 17 juin, a permis au Barça d'enregistrer six des sept signatures effectuées pendant ce mercato estival. Ainsi, Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen, Franck Kessie et les "prolongés" Sergi Roberto et Ousmane Dembélé seront à la disposition de Xavi pour l'ouverture de la Liga contre le Rayo Vallecano.

Le seul joueur que le Barça n'a pas pu faire signer malgré les 868 millions qu'il a reçus de la vente de 25 % des droits de télévision pour les 25 prochaines années et de 49,5 % des studios du Barça est Jules Koundé, qui devra attendre que le Barça résolve les négociations en cours pour réduire les salaires de l'effectif. Ou bien que l'un des joueurs ne quitte le club.

Koundé, encore trop juste physiquement

Le défenseur français n'était de toute façon pas apte à jouer contre le Rayo Vallecano ce samedi, encore trop juste physiquement. Absent de la tournée américaine puisqu'il était encore avec Séville, Koundé n'a joué que trente minutes en pré-saison lors du Trophée Gamper face aux Pumas. Il s'entraîne aujourd'hui avec le reste du groupe, mais le Barça ne souhaite pas précipiter son retour sur les terrains, lui qui a été opéré de l'ischio-jambier gauche mi-juin. Son inscription n'était donc pas la priorité.

De plus le club catalan va pouvoir l'inscrire plus facilement, grâce à l'activation des fameux quatre leviers. Le Barça est parvenu à s'affranchir de la limite d'excès de coûts de l'effectif, qui lui permet de signer 1/1, sans avoir à se soumettre à la règle du 1/4 ou du 1/3. C'est-à-dire que pour chaque euro qui sort, un autre peut entrer. Mais le club blaugrana doit encore réduire la masse salariale pour faire face à l'enregistrement de Koundé et aux signatures qui pourraient encore arriver, comme Marcos Alonso, qui n'attend que le Barça pour régler cette situation, ou Bernardo Silva.

Des départs ou des baisses de salaires

Le quotidien Sport assure que le départ d'un des deux joueurs indésirables par Xavi, à savoir Martin Braithwaite et Samuel Umtiti, serait suffisant pour inscrire le Français. Les transferts potentiels de Frenkie de Jong, Pierre Emerick Aubameyang, Memphis ou Sergiño Dest, pourraient aussi résoudre l'équation.

L'autre option est de conclure les négociations avec Gerard Piqué et Sergio Busquets pour réduire leurs salaires. Une opération plus compliquée que prévu, puisque les négociations qui avaient été entreprises avec les clans des deux capitaines ont été suspendues ce vendredi soir. Sport assure lui que le Barça resterait optimiste.