Barça: Laporta vise un prochain mercato normal pour le club catalan, après les baisses salariales

En marge de la présentation de Luuk de Jong, Joan Laporta a fait le point sur les finances du Barça, critiques depuis quelques mois à cause de la crise sanitaire. Le président catalan a salué les efforts de chacun et espère un prochain mercato normal.

Le Barça retrouve des couleurs. Englué dans la dette depuis de nombreux mois à cause de la crise sanitaire, le club catalan a dû multiplier les efforts drastiques pour tenter de réduire au maximum les pertes. Après un mercato estival délicat, marqué par le départ de Lionel Messi, Joan Laporta a dressé un premier bilan sur les économies réalisées.

"Je suis très satisfait de l'équipe et de ce que le département football a fait dans des circonstances très difficiles. Il a fallu réduire les salaires et accélérer les départs. Nous sommes aujourd'hui à 80% de masse salariale (par rapport au maximum, en fonction du chiffre d'affaires ndlr). Nous étions à 110% et si tout va bien, nous allons arriver à 70%. Ce qui permettrait d'agir de façon normale lors du prochain mercato", a confié le président du Barça, en marge de la présentation de Luuk de Jong.

La réduction de salaire de Sergi Roberto est en bonne voie

Alors que le FC Barcelone a dû faire un mercato malin en allant chercher des joueurs en fin de contrat (Luuk de Jong, Memphis Depay, Eric Garcia, Sergio Agüero), Joan Laporta estime avoir "une très bonne équipe" capable de "rivaliser pour gagner". Alors que certains cadres ont accepté de baisser leurs salaires pour permettre d'inscrire les recrues sur les listes de la Liga et de la Ligue des champions, le patron du club catalan a confirmé qu'il ne restait que quelques détails à régler pour officialiser la baisse de salaire de Sergi Roberto, qui a suivi le mouvement des autres capitaines barcelonais pour soutenir leur club.

"Cela avance très bien, c'est convenu et je pense que c'est en attente de signature. Sergi, comme les autres capitaines, ont fait ce geste de soutien au club en cette période de grande difficulté économique et j'insiste sur le fait que ce sont des gestes que nous n'oublierons jamais. Ce sont des gestes inédits, souligne le dirigeant. Ils sont encore plus devenus des héros du Barça."

Des héros qui ont participé au sauvetage du navire barcelonais, alors que la dette du club était évalué à plus d'un milliard d'euros le 16 août dernier. Joan Laporta n'avait d'ailleurs pas épargné son prédécésseur Josep Bartomeu, qui avait rédigé une lettre ouverte composée "d'une liste de mensonges" selon le dirigeant catalan.