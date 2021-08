Barça: le très gros raté de Braithwaite après un festival de Depay

Peu en réussite lors du match nul poussif du FC Barcelone contre l’Athletic Bilbao (1-1), Martin Braithwaite a notamment vendangé une énorme occasion en début de match, après un bon service de Memphis Depay.

Il a baissé la tête, mis ses mains devant sa bouche, conscient que l’action allait faire le tour d’Internet dans les minutes qui suivraient. Face à l’Athletic Bilbao (1-1), l’attaquant du FC Barcelone Martin Braithwaite a manqué une énorme occasion, alors qu’il avait été servi par Memphis Depay et qu’il était seul dans les six mètres. Un raté qui a coûté cher en fin de match, puisque son équipe a concédé le nul.

On joue alors la 6e minute de jeu à San Mamés et Depay, très en jambes depuis son arrivée en Catalogne cet été, réalise sa première action de classe du match: un débordement le long de la ligne de but, avec un petit crochet pour éliminer un défenseur, puis un centre tendu. Contrée, l’ouverture arrive dans les pieds de Braithwaite, complètement démarqué au milieu de la surface. Sans lever la tête, le Danois décoche une frappe… qui s’envole dans les tribunes.

Il pourrait être sur le départ

Pas de quoi mettre en confiance l’attaquant, dont l’avenir en Catalogne semble toujours incertain. L’arrivée de Sergio Agüero, libre de tout contrat, au cours de l’été, compromettrait ses chances d’avoir du temps de jeu. Il a un temps été annoncé sur le départ au mercato, même si son entraîneur Ronald Koeman a récemment déclaré vouloir le conserver. L’ancien Toulousain avait quand même été élu homme du match lors de la victoire face à la Real Sociedad (4-2), pour la première journée de Liga.

L’animation offensive a été bien plus compliquée ce samedi au Pays Basque. Les Blaugranas ont été globalement dominés tout le match et ne s’en sont sortis qu’en fin de match sur une superbe frappe de Depay (75e). La vie sans Lionel Messi va décidément demander un petit temps d’adaptation.