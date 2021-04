Barça: Messi peste contre l’arbitre avant le Clasico

Lionel Messi a été surpris en train de pester contre l’arbitre du match Barça-Valladolid (1-0) lundi en lui reprochant sa volonté de l’avertir, alors qu’un carton jaune l’aurait privé du Clasico face au Real ce week-end.

Lionel Messi a craint de manquer le bouillant Clasico sur le terrain du Real Madrid, samedi (21h). L’Argentin a joué sous la menace d’une suspension lundi lors de la victoire face à Valladolid (1-0). La donne était simple: s’il écopait d’un carton jaune, il manquait le choc face au rival madrilène, déterminant dans la course au titre. Et le sextuple Ballon d’or a cru déceler une volonté de l’arbitre de maintenir cette pression au-dessus de sa tête.

"Il a envie de me sortir le carton jaune… C’est incroyable!"

Au moment de rejoindre les vestiaires à la mi-temps, Messi a ainsi pesté en direction de Carlos Naval, délégué du Barça, sur les intentions du corps arbitral de la priver du choc face au Real. "Il a envie de me sortir le carton jaune… C’est incroyable!", a lancé l’Argentin de manière très audible sur les images de la télévision espagnole.

La Pulga s’est aussi faite entendre auprès de ses coéquipiers avant de reprendre la deuxième mi-temps. "Cela doit se faire coûte que coûte, a-t-il insisté alors que le score était de 0-0. Nous devons augmenter d’un cran et mettre plus de rythme." Longtemps accroché, le Barça a finalement arraché la victoire à la dernière minute grâce à un but d’Ousmane Dembélé. Une victoire très précieuse pour les Catalans qui reviennent à un point de l’Atlético de Madrid, leader. Ils comptent deux longueurs d’avance sur le Real Madrid, 3e.

Lionel Messi et l'arbitre Santiago Jaime Latre © ICON Sport

Les deux équipes se défient donc à un moment crucial de la course au titre. Lionel Messi sera de la partie puisque, malgré ses craintes, il n’a pas écopé de carton jaune face à Valladolid. Au match aller, le Barça s’était incliné à domicile face au Real Madrid (1-3).