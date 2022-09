Barça: Ousmane Dembélé explique les étapes de sa renaissance

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Ousmane Dembélé explique ce qui lui a permis de retrouver son meilleur niveau avec le Barça

De retour au premier plan avec le Barça, Ousmane Dembélé a été rappelé en équipe de France par Didier Deschamps à deux mois de la Coupe du monde pour laquelle il postule à une place dans la liste de son sélectionneur. Le Barcelonais, appelé pour la première fois depuis l’Euro, récolte les fruits d’un travail entrepris sur sa méthodologie d’entraînement et son hygiène de vie. Le déclic est arrivé en même temps que le technicien néerlandais Ronald Koeman: "Il fallait que je travaille pour pouvoir jouer, pouvoir être performant, avoir la santé, surtout avoir la santé pour pouvoir jouer et après, être performant petit à petit", a-t-il expliqué dans Rothen s'enflamme.

Dembélé: "J'en ai bavé ces cinq dernières années"

Pour y parvenir, Ousmane Dembélé a transformé son environnement de travail en s’attachant les services d’un préparateur physique et d’un kiné, alors que les critiques ciblaient principalement son hygiène de vie lorsque le sort s'acharnait sur lui. "J’ai été jeune comme tout le monde. On a pu sortir", a reconnu Ousmane Dembélé. "Mais pas tant que ça. Pas ce qu’on imagine", a-t-il immédiatement tenu à relativiser. Le travail de prévention des blessures potentielles mis en place avec son club de Barcelone lui a en tout cas permis d’écarter la menace, devenue son quotidien ces dernières années, presque une fatalité.

"J’ai eu énormément de blessures à l’ischio-jambier, a-t-il rappelé. Donc il fallait travailler, on me l’a souvent dit: 'si tu ne travailles pas, tu vas stagner. Tu vas te blesser, si tu ne te renforces pas'. Et puis voilà, il y a eu ce déclic, avec Koeman, et avec Xavi ça se passe encore mieux. Depuis ce temps-là, je n'ai pas eu de blessures. On croise les doigts, on continue à travailler et puis je vais bien, je me sens bien à Barcelone, j’ai la confiance de toute l’équipe, tout le club, et je suis heureux. C’est bien parce que j’en ai bavé pendant ces cinq dernières années, maintenant tout le monde parle de foot, c’est mieux. "

Au contact de Xavi, l’ancien milieu de terrain emblématique du Barça, Ousmane Dembélé a encore mûri et achevé sa mue en devenant papa récemment: "Pour le moment, je n'ai pas encore réalisé, ça vient juste d’arriver. Donc non. C’est bien, c’est bien, on grandit, comme on dit. C’était le moment aussi d’avoir une petite fille, donc c’est très bien. Plus de responsabilités, la vie de papa quoi."