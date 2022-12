Comment le vestiaire du Barça a appris le départ fracassant de Messi? Les révélations du documentaire Amazon

En août 2021, Lionel Messi quittait le FC Barcelone après plus de deux décennies passées au club. Un véritable séisme sur lequel reviennent ses anciens coéquipiers, dans le documentaire "FC Barcelone: Une nouvelle ère", disponible sur la plateforme Prime Video.

Le 5 août 2021, le Barça annonce le départ de sa légende Lionel Messi. Un coup de tonnerre vécu comme un traumatisme par tout un vestiaire, qui témoigne dans le documentaire "FC Barcelone: Une nouvelle ère", diffusé sur Prime Video. Même si le club catalan, en proie à des difficultés financières, affirme avoir été impuissant pour conserver son joyau.

"On a dû confirmer qu’on avait une dette astronomique, déclare d’abord le président Joan Laporta au sujet des raisons de cette séparation. On a reçu un héritage terrible. La Liga nous a dit que la solution était de signer un contrat pour hypothéquer 10% des droits de diffusion pendant un demi-siècle. On a calculé ce que ça signifiait pour Messi, et on a refusé." "Parfois, je pense aux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas rester, et oui, c’est triste", regrette le dirigeant.

Ses emblématiques coéquipiers racontent de leur côté comment ils ont appris la terrible nouvelle. "J’étais chez moi, avec mes enfants, explique Jordi Alba, également formé au club. J’ai vu un communiqué de presse et je n’arrivais pas à y croire. J’ai été sous le choc pendant trois jours. Dans les vestiaires, personne ne pouvait le croire. Ce fut un moment très dur pour les joueurs. Je savais que Leo voulait rester, à 100%."

Busquets: "J'ai vu la nouvelle et je suis resté sans voix"

"C’était un coup dur, ajoute-t-il, après dix ans passés aux côtés de La Pulga. C’était notre leader. Le meilleur joueur du monde. Celui qui nous a tous rendus meilleurs. Et on a partagé de nombreux moments en dehors du terrain. Au final, c’était dur, non? Après tant d’années ici dans le club, c’est étrange de voir Barcelone sans Leo."

"C’était choquant, témoigne de son côté Sergio Busquets, le dernier rescapé de la mythique équipe de 2009. Je ne pouvais pas le croire. J’ai vu la nouvelle et je suis resté sans voix. Je ne m’y attendais pas, en raison de son importance, et parce que Leo était dans l’équipe depuis si longtemps. Il était très important pour les joueurs sur le terrain."

"Ce que je voulais, c’est que Leo dise au revoir comme il le méritait et à sa manière", poursuit-il, alors que Messi n’a pas eu l’opportunité de saluer le Camp Nou une dernière fois.

"Il a écrit un message au groupe pour nous dire au revoir"

De son côté, l’ex-jeune coéquipier de l’attaquant argentin Ansu Fati détaille également le moment où le couperet est tombé. "Il a écrit un message au groupe pour nous dire au revoir, indique-t-il. C’est là qu’on l’a appris. Honnêtement, c’était très dur." Quelques jours plus tard, Lionel Messi a rejoint le PSG, le deuxième club de sa carrière professionnelle, où un accueil impressionnant lui a été réservé.