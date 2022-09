Gavi prolonge officiellement au Barça avec une clause libératoire folle

Le FC Barcelone a annoncé ce mercredi la prolongation de contrat de Gavi, sa jeune pépite de 18 ans. Le milieu de terrain, formé à la Masia, a désormais une clause libératoire d'un milliard d'euros.

Après son très gros mercato estival, le Barça blinde l'une de ses pépites. Gavi (18 ans) a prolongé officiellement son contrat au FC Barcelone jusqu'en 2026, avec une clause libératoire qui s'élève... à un milliard d'euros.

La relève est assurée

Pur produit de la Masia, il forme déjà avec Pedri (19 ans), arrivé de Las Palmas en 2019, un duo de relayeur qui risque de faire les belles heures du FC Barcelone pendant plusieurs années.

A 18 et 19 ans respectivement, ils comptent déjà à eux deux 134 matchs en professionnel et sont deux pierres angulaires du système de Xavi. En atteste leur titularisation mardi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena contre le Bayern Munich. Ils ont d'ailleurs été tous les deux très bons et auraient pu finir le match avec une ou plusieurs passes décisives au compteur, notamment si Robert Lewandowski n'avait pas fait preuve d'une étonnante maladresse.

La clause "Neymar"

Le contrat de Gavi comprend une clause libératoire qui s'élève donc à un milliard d'euros, comme dans le contrat de Pedri. Le feuilleton du départ de Neymar au PSG en 2017 a semble t-il servi de leçon au Barça. A la surprise générale, le PSG s'était acquitté des 222 millions de la clause libératoire du Brésilien pour l'enrôler. Depuis ce jour, le FC Barcelone s'est juré de ne plus jamais refaire la même erreur, et blinde tous ses joueurs à la moindre occasion. Marc-André Ter Stegen a par exemple une clause libératoire à 500M d'euros, comme Franck Kessié et Andreas Christensen.