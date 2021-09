Liga: la première réaction de Griezmann sur son retour à l’Atlético

En marge du rassemblement des Bleus, Antoine Griezmann a réagi à son retour à l’Atlético de Madrid, acté mardi soir dans les dernières minutes du mercato. L’ancien attaquant du Barça se dit impatient "de rentrer à la maison."

Cinq saisons, 257 matchs officiels, 133 buts, trois titres dont une Ligue Europa, ça marque un homme. Entre 2014 et 2019, Antoine Griezmann a passé les plus belles années de sa carrière à l’Atlético de Madrid. Dans une bouillante soirée de mercato, la dernière du marché estival, l’attaquant français a décidé de renouer avec son "ex". Après deux saisons mitigées sous les couleurs du Barça, "Grizou", les Blaugrana et les Colchoneros sont tombés d’accord sur un prêt d’un an avec obligation d’achat.

Après la trêve internationale, le joueur de 30 ans s’apprête donc à retrouver l’équipe de Diego Simeone. Mercredi, avant le match de qualification pour la Coupe du monde 2022 entre la France et la Bosnie (1-1), il a d’abord tenu à adresser un message aux supporters du Barça : "J’ai tout donné pour ce maillot, je me suis impliqué dans ce grand club et je suis triste de ne pas avoir pu profiter davantage de vous dans les tribunes, mais d’avoir été l’un des vôtres."

"Hâte de revenir à la maison"

Vingt-quatre heures plus tard, celui qui a marqué son 39eme but en 96 sélections face aux Bosniens à Strasbourg a tourné la page. Sur un post de l’Atlético de Madrid annonçant qu’il portera le numéro 8 laissé vacant par Saul Niguez, parti à Chelsea, "Grizou" n’a pas caché son impatience de retrouver le club madrilène. "Hâte de revenir à la maison", a tweeté le natif de Mâcon. Ce sera la semaine prochaine après deux rencontres avec les Bleus face à l’Ukraine samedi à Kiev et mardi face à la Finlande à Lyon.