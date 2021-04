Liga: Benzema encore buteur, le Real met la pression sur le Barça et l'Atlético

Grâce à des buts de Marco Asensio et de l'inévitable Karim Benzema, le Real s'est imposé sous la pluie face à Eibar ce samedi (2-0), lors de la 29e journée de Liga. Le club madrilène met la pression sur l'Atlético et le Barça dans la course au titre.

La prestation ne restera pas dans les annales mais elle a le mérite de l'efficacité. Le Real Madrid s'est imposé ce samedi contre le relégable Eibar (2-0), dans le cadre de la 29e journée de Liga. Face à un bloc bas, les hommes de Zinedine Zidane ont su gérer pour gagner sans vraiment trembler.

Marco Asensio a permis aux Madrilènes de rentrer au vestiaire en étant devant au score, avec un superbe contrôle orienté pour reprendre une passe de Casemiro. Un but logique compte tenu de la physionomie de la rencontre. D'autant qu'Asensio s'était vu refuser un but splendide du talon peu après la demi-heure de jeu, pour une position de hors-jeu.

La belle série de Benzema

Sous la pluie battante, c'est l'inévitable Karim Benzema qui a inscrit le but du break. Après un joli numéro de Vinicius sur le côté gauche, l'attaquant français a placé sa tête sur un très joli centre. Neuf buts sur les sept derniers matchs pour l'ancien joueur de l'OL, qui signe sa meilleure série de matchs consécutifs en marquant au moins un but (sept toutes compétitions confondues) avec le Real.

Au classement, la Maison blanche met la pression en remontant à la deuxième place: à trois points de l'Atlético, qui joue dimanche à Séville, et avec un point de plus que le Barça, qui reçoit Valladolid lundi.