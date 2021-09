Equipe de France: le discours positif de Deschamps à ses joueurs après la Bosnie

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a salué ses joueurs à l’issue du match nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) en les invitant à se satisfaire de ce point grappillé en infériorité numérique.

L’équipe de France a balbutié sa rentrée en concédant le match nul face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), mercredi lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Un résultat en-deçà des attentes dont s’est contenté Didier Deschamps devant la presse mais aussi de ses joueurs. A l’issue de la rencontre, le sélectionneur a positivé auprès de ses troupes dans le vestiaire, comme l’a révélé une vidéo mise en ligne par la FFF.

"Bon les mecs évidemment, ce n’est pas ce qu’on espérait, a-t-il déclaré. Vu la situation, d’avoir joué à dix, il faut s’en contenter. On y était dans les intentions. Il faut toujours mieux faire, bien évidemment. La route n’a jamais été simple. Pour tout le monde, peut mieux faire mais dans les intentions, on y était. On va se satisfaire de ce point qui en fait un de plus. Il y en a d’autres à aller chercher."

De l’agressivité demandée avant le match, Koundé en a trop mis

Expulsé à la 51e minute pour un violent tacle sur Sead Kolasinac dans le camp adverse, Jules Koundé se tenait la tête entre les mains lors du discours de son entraîneur. Le défenseur sévillan a peut-être trop suivi à la lettre les consignes de son sélectionneur à la pause. "On y remet le cœur, l’envie, les mecs, avait demandé Deschamps. Ça ne vient pas tout seul, vous le savez. La réaction, elle était là, l’action aussi. Plus de maîtrise possible. Pensez à frapper, à suivre."

Avant le match, il avait déjà demandé à ses hommes de jouer "avec le cœur, les tripes". "La qualité, vous l’avez, avait-il ajouté. Combat comme toujours. Lucide dans tout ce qu’on fait, maîtrise." Même ton chez Raphaël Varane, l’un des tauliers du groupe, qui a exhorté ses coéquipiers à mettre de "l’intensité dans tout ce qu’on fait, avec, sans ballon". "On donne, on bouge, on est agressif sur le porteur tout de suite les gars", avait-il demandé. Koundé l’a été un peu trop et les Bleus, qui restaient sur une élimination surprise en 8e de finale de l’Euro, ont repris leur saison par un goût d’inachevé. Ils sont toujours leaders de leur groupe de qualification et tenteront de faire un pas de plus vers la qualification en Ukraine, samedi (20h45) à Kiev.