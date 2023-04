Liga: Mateu Lahoz, l'arbitre dans le viseur de Messi et du Barça, en passe d'être écarté

Après quinze saisons à officier sur toutes les pelouses de Liga, l'arbitre Antonio Mateu Lahoz ne devrait pas être retenu pour la saison prochaine. Le comité technique de l'arbitrage du championnat d'Espagne serait en passe de lui communiquer sa décision et l'inviterait à grossir les rangs du VAR.

L'un des emblèmes du foot espagnol est en passe d'être rétrogradé. Selon Marca et As, Antonio Mateu Lahoz ne devrait pas être autorisé à arbitrer la saison prochaine en Liga. Une décision portée par le Comité technique de l'arbitrage (CTA) et notamment son président, Luis Medina Cantalejo, qui ne serait pas l'un des plus grands fans de l'homme de 46 ans.

La décision devrait être officialisée d'ici la fin de la saison et résonne comme un coup dur pour celui qui a officié sur plus de 280 matchs dans la plus haute catégorie du foot professionnel espagnol depuis septembre 2008, soit quinze saisons. Car Mateu Lahoz peut se vanter d'avoir un CV que peu peuvent égaler : arbitrage de matchs aux Jeux olympiques de Rio en 2016, à l'Euro 2021, finale de la Ligue des champions en 2021, aux Coupes du monde en Russie en 2018 et au Qatar en 2022...

Mateu Lahoz pourrait grossir les rangs du VAR

Justement, sa prestation lors du quart de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine lors du dernier Mondial lui avait valu beaucoup de remarques. L'Espagnol avait distribué pas moins de 18 cartons (!) lors d'une rencontre sous très haute tension, marquée notamment par la joute verbale entre Messi et Weghorst à la fin de la partie. Cette prestation avait conduit la FIFA à le renvoyer chez lui, le privant de la possibilité d'arbitrer la finale.

À son retour du Qatar, le CTA avait décidé de se passer de ses services durant deux journées de Liga après une nouvelle sortie peu inspirée lors du derby catalan entre le Barça et l'Espanyol, le 31 décembre. 16 joueurs avaient été avertis et deux exclus (Jordi Alba et Vinicius Souza).

Néanmoins une porte de sortie devrait lui être proposée: celle du VAR. En effet, la possibilité de le voir grossir les rangs de l'arbitrage vidéo existe. Reste à savoir si Mateu Lahoz acceptera une telle proposition...